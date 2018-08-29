Keşke Hiç Büyümeseydik 2. fragmanı yayınlandı! Yeni diziden ikinci tanıtım da geldi!

Show TV'nin yeni sezon da başlayacak dizilerinden Keşke Hiç Büyümeseydik 2. fragmanı da yayınlandı! Başrollerini Ege Aydan, Burcu Kara, Açelya Akkoyun ve Murat Kılıç'ın paylaştıkları yeni dizi yeni sezon için oldukça iddialı. İşte yeni tanıtım...

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Keşke Hiç Büyümeseydik yeni sezonda güçlü ve iddialı diziler arasında kendisine yer bulmaya çalışacak. Babalarının ölümüyle geçmişleriyle yüzleşen kardeşlerin hikayesinin anlatıldığı dizinin 2. fragmanı da yayınlandı. İşte diziye dair haberler ve yayınlanan ikinci tanıtım.

KEŞKE HİÇ BÜYÜMESEYDİK KONUSU

Yaşamın bir tarafa savurduğu kardeşlerin babalarının cenazesinde bir araya geldiği duygusal tanıtım izleyenleri derinden etkiledi. Çocukluğunda yaşadığı mutlu anlara geri dönen ve babası Hulusi'nin (Ege Aydan) “Çocuklar babalarını hayatta bir kez sırtlarına alırlar!” sözlerini hatırlayan Ufuk (Deniz Celiloğlu) gözyaşlarına hakim olamıyor. Babalarının ölümüyle geçmişleriyle yüzleşen kardeşlerin hikayesi merakla bekleniyor.

İnsan sevdiklerini kaybedince ertelediği zamanlar değerli olur. Ama şimdi çok geçtir. Küçükken birbirlerini nedensiz seven kardeşler, büyüdükçe küçük nedenlerle birbirlerine nasıl düşerler? Hulusi (Ege Aydan) hayatının son günlerini kendi evinde yalnız ve tek başına geçirmiştir. Hulusi yaşarken yapamadığını öldükten sonra başarabilecek midir? Miras olarak bıraktığı bu eski ev bir mülk gibi paylaşılacak mı yoksa bu aileyi tekrar bir arada mı tutacaktır?

BURCU KARA ÇOCUKLUĞUNA DÖNÜYOR!

Burcu Kara, yakında Show TV'de izleyicileriyle buluşacak olan Keşke Hiç Büyümeseydik'te çocukluğuna geri dönecek. Serpil karakterine hayat verecek oyuncunun çocukluğunu küçük oyuncu Alisa Sezen Sever canlandıracak.

Başarılı oyuncu Burcu Kara, yakında Show TV'de izleyicileriyle buluşacak olan Keşke Hiç Büyümeseydik'te çocukluğuna geri dönecek. Serpil karakterine hayat verecek oyuncunun çocukluğunu küçük oyuncu Alisa Sezen Sever canlandıracak. Aylar süren arayışlar sonucunda role uygun bulunan Alisa'nın, çocukluğunu oynayacağı Kara'ya benzerliği dikkat çekiyor.

Kara, “Alisa çok tatlı bir kız, onlara bakınca duygulanıyorum. Onların sahnelerini izliyorum. Çok değişik bir his, insanı çok düşündürüyor.” sözleriyle duygularını ifade ederken, ikilinin kareleri beğeni topladı. Alisa Sezen Sever'i 80'li yıllarda, Burcu Kara'yı ise 90'lar ve günümüz zamanında göreceğimiz Keşke Hiç Büyümeseydik samimi hikayesiyle yakında izleyicileriyle buluşacak.

Babasının ölümüyle çocukluk ve gençlik yıllarını sıkça hatırlayacak olan Serpil çocukluğunu çok başarılı bir öğrenci olarak geçirmiş, zeki bir kızdır. Babasının öldüğü gün Serpil için de büyük bir değişim başlayacaktır. Ailede aksayan ilişkileri yönlendirecek olan Serpil, babasının hayalini kurduğu o büyük aileyi tekrar bir araya getirmeye çalışacaktır.

Yapımını MinT Prodüksiyon'un gerçekleştirdiği, yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği, senaryosunu Birol Güven – Murat Aras – Eray Yasin Işık'ın yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda Mustafa Uğur Yağcıoğlu otururken; oyuncu kadrosunda Ege Aydan, Burcu Kara, Açelya Akkoyun, Murat Kılıç, Deniz Celiloğlu, Yeliz Kuvancı, İrfan Kangı, Demet Gül, Arda Esen, Melisa Doğu, Gülin İyigün, Sadri Alışık, Özge Akdeniz, Erkan Baylav, Rabia Toprak, Caner Nalbantoğlu, Yılmaz Gökgöz, Eda Akalın, Eray Yasin Işık, Ersin Arıcı, Seymen Aydın, Zeynep Anacan, Sebahat Adalar, Serkan Özel ve Kevork Türker gibi güçlü isimler yer alıyor.

KEŞKE HİÇ BÜYÜMESEYDİK 2. FRAGMAN