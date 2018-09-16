Keşke Hiç Büyümeseydik 3.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Keşke Hiç Büyümeseydik son bölümde neler oldu?

Keşke Hiç Büyümeseydik 3.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Keşke Hiç Büyümeseydik son bölümde neler oldu?

Yeni sezonun dikkat çeken dizileri arasında yer alan Keşke Hiç Büyümeseydik 2. bölümü yayınlandı. Başrolünde Burcu Kara'nın yer aldığı dizinin son bölümünde neler yaşandı haberimizin içerisinde yer alıyor. Peki, Keşke Hiç Büyümeseydik yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Çocukken birbirlerinin dertlerine hüzünlenen, arkalarını kollayan kardeşler, büyüdüklerinde aralarındaki sorunları çözmek için sohbet bile edemeyecek hale gelmelerini anlatan Keşke Hiç Büyümeseydik seyircilerin beğenisini kazandı. Show TV ekranlarında seyirici ile buluşan Keşke Hiç Büyümeseydik dizisinin 2. bölümü yayınlandı. 2. bölümde babalarının ölümü ile aynı evde toplanan çocuklar daha Hulusi'nin ‘ Yedisi ' çıkmadan birbirlerine düştü. Keşke Hiç Büyümeseydik son bölümde başka neler yaşandı? Keşke Hiç Büyümeseydik 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı hepsi haberimizin içerisinde yer alıyor.

KEŞKE HİÇ BÜYÜMESEYDİK 3.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baş rolünde Burcu Kara’nın yer aldığı, her bölümü izleyicileri ekran başına kitleyen Keşke Hiç Büyümeseydik dizisinin 3. bölümü fragmanı henüz yayınlanmadı. Keşke Hiç Büyümeseydik yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizin içerisinde olacak.

KEŞKE HİÇ BÜYÜMESEYDİK 2.BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Babalarının ölümü ile aynı evde toplanan çocuklar daha Hulusi'nin ‘ Yedisi ' çıkmadan birbirlerine düştü. Ufuk ve Sadık arasında yaşanan gerilim git gide tırmandı. Çocukken birbirlerinin dertlerine hüzünlenen, arkalarını kollayan aynı sofrada bir ekmeği paylaşan kardeşler, şimdi aralarındaki sorunları çözmek için sohbet bile edemeyecek hale geliyor. Bütün bu gerilimin yanında Ferdi'nin evi satma isteği yengelerin desteği kardeşleri daha da içinden çıkılmaz hale sokmuştur. Şennur tarafından sürekli doldurulan Sadık, Ferdi'nin kurnaz planına ses çıkaramayan Serpil ve eski yaralarının bu mahallede durdukça kanayacağını düşünen Ufuk, hatıralarından vazgeçmek de istememekte.

İlk aşklarını yaşadıkları sokaklar, düşüp dizlerini kanattıkları kaldırımlar ve her köşesi anılarla dolu bu babadan kalma bu ev… Onları tekrar bir arada tutabilecek mi yoksa hepsi kendi yollarına geri mi dönecektir ?