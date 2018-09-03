Keşke Hiç Büyümeseydik 3. fragman yayınlandı! Keşke Hiç Büyümseydik ne zaman yayınlanacak?

Keşke Hiç Büyümeseydik 3. fragman yayınlandı! Keşke Hiç Büyümseydik ne zaman yayınlanacak?

Keşke Hiç Büyümeseydik dizisinden 3. yeni fragman yayınlandı.Yapmcılığını Birol Güven'in üstlendiği dizinin başrollerinde Ege Aydan, Burcu Kara, Açelya Akkoyun ve Murat Kılıç yer alıyor. Babalarının ölümüyle geçmişleriyle yüzleşen kardeşlerin hikayesi Keşke Hiç Büyümeseydi ne zaman yayınlanmaya başlayacak? İşte dizi hakkında bilinmesi gerekenler...

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Küçükken birbirlerini nedensiz seven kardeşler, büyüdükçe küçük nedenlerle birbirlerine nasıl düşerler? Keşke Hiç Büyümeseydik dizisi birbirleri ile yüzleşmek zorunda kalan kardeşlerin hikayesini ele alıyor. Baba rolünü Ege Aydan oynuyor. İşte Keşke Hiç Büyümeseydik dizisinin fragmanları…

KEŞKE HİÇ BÜYÜMESEYDİK FRAGMANLARI













KEŞKE HİÇ BÜYÜMESEYDİK NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Babalarının ölümüyle geçmişleriyle yüzleşen kardeşlerin hikayesi Keşke Hiç Büyümeseydik Pazar 20.00’de Show TV’de başlıyor!

KEŞKE HİÇ BÜYÜMESEYDİK KONUSU VE OYUNCULARI

İnsan sevdiklerini kaybedince ertelediği zamanlar değerli olur. Ama şimdi çok geçtir. Hulusi (Ege Aydan) hayatının son günlerini kendi evinde yalnız ve tek başına geçirmiştir. Hulusi yaşarken yapamadığını öldükten sonra başarabilecek midir? Miras olarak bıraktığı bu eski ev bir mülk gibi paylaşılacak mı yoksa bu aileyi tekrar bir arada mı tutacaktır?

Yapımını MinT Prodüksiyon'un gerçekleştirdiği, yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği, senaryosunu Birol Güven – Murat Aras – Eray Yasin Işık'ın yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda Mustafa Uğur Yağcıoğlu otururken; oyuncu kadrosunda Ege Aydan, Burcu Kara, Açelya Akkoyun, Murat Kılıç, Deniz Celiloğlu, İrfan Kangı, Yeliz Kuvancı, Demet Gül, Arda Esen, Melisa Doğu, Gülin İyigün, Sadri Alışık, Özge Akdeniz, Erkan Baylav, Rabia Toprak, Caner Nalbantoğlu, Yılmaz Gökgöz, Eda Akalın, Eray Yasin Işık, Ersin Arıcı, Seymen Aydın, Zeynep Anacan, Sebahat Adalar ve Kevork Türker gibi güçlü isimler yer alıyor.