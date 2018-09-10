Keşke Hiç Büyümeseydik ilk bölüm izle! Keşke Hiç Büyümeseydik 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Keşke Hiç Büyümeseydik ilk bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Sosyal medyada beğeni toplayan ilk bölümün ardından Keşke Hiç Büyümeseydik 2. yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Keşke Hiç Büyümeseydik dizisinin yapımcılığını Birol Güven’in üstlendiği dizinin başrollerinde Ege Aydan, Burcu Kara, Açelya Akkoyun ve Murat Kılıç yer alıyor.Babalarının ölümüyle geçmişleriyle yüzleşen kardeşlerin hikayesi Keşke Hiç Büyümeseydik ilk bölümü ile beğeni topladı. Heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Keşke Hiç Büyümeseydik yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde olacak.

İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hulusi’nin ölümü üzerine çocukları mahalleye geri dönmüştür ama problemlerini de peşlerinde getirmişlerdir.

Hulusi yetmişli yaşlarının sonuna gelmiş, dört çocuğunu büyütüp hayata hazırlamış, ama ömrünün son günlerini yapayalnız geçirmiş bir adamdır. Hikayemiz de onun vefatı ile başlar. Hayatın dört bir yana savurduğu çocukları, babalarına son vazifelerini yapmak üzere büyüdükleri mahalleye dönerler. Ama problemlerini de birlikte getirmişlerdir.

Hepsinin kafalarında ya babaları ile yaşadıkları mutlu çocuklukları ya da erteledikleri için pişmanlık duydukları anıları vardır. Bu zamana kadar yaptıklarının ya da yapamadıklarının keşkeleri yüzlerine çarpar. Artık çocukluklarındaki gibi mutlu, gençlikleri kadar hızlı değildir zaman…. Çocuklar büyümüş, kendi aileleri olmuş, her biri artık onların derdine düşmüşlerdir. Birbirlerini, bu evi ve en önemlisi de onlara sevgiyle bağlı olan anne babalarını ihmal etmişlerdir. Şimdi yıllar sonra aynı sofrada tekrar bir araya gelmişlerdir ama geçen zamanda beraberinde çok şey götürmüştür. Birbirlerinin sırtını kollayan, sevinçlerini paylaşan bu kardeşler nasıl bu hale gelmişlerdir. Geçmişte olduğu gibi bu sefer yemek masasında mutlu kahkahalar değil, aralarındaki sorunları ve babalarına karşı hissettikleri suçluluk duyguları vardır. Bu sorunlarla nasıl baş edecek ve Hulusi'nin yaşarken başaramadığı o geniş aileyi çocuklar bir araya getirebilecekler midir?