‘Keşke Hiç Büyümeseydik’ oyuncuları ve konusu! Dizinin ilk fragmanı ve ilk kareleri yayınlandı…

'Keşke Hiç Büyümeseydik' yeni sezonda Show TV ekranlarında başlıyor! ‘Keşke Hiç Büyümeseydik’in oyuncuları ve konusu diziseverler tarafından merak ediliyor. Televizyon ve sinema dünyasının önemli oyuncularını buluşturan diziye dair ayrıntılar haberimizde...

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Zamanın, kardeşin ve ailenin Öneminin konu alındığı dizinin ilk tanıtımı ve diziden ilk kareler gelmeye başladı. Keşke Hiç Büyümeseydik dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu merak konusu oldu. İşte, Keşke Hiç Büyümeseydik’in oyuncu kadrosu ve ilk bölüm fragmanı…

KEŞKE HİÇ BÜYÜMESEYDİK OYUNCULARI

Çekimlerine başlanan ve 30 yıllık bir zaman diliminin konu edileceği Keşke Hiç Büyümeseydik dizisinden ilk görüntüler gelmeye başladı. Babalarının ölümüyle çocukluk anılarını, gençlik bunalımlarını, ilk aşklarını ve kavgalarını yaşadıkları yere yıllar sonra geri dönen kardeşlerin hikayesi izleyicileriyle buluşturacak dizinin kadrosunda Ege Aydan, Burcu Kara, Açelya Akkoyun gibi tecrübeli isimler dikkat çekiyor. İşte, dizinin oyuncu kadrosu…

Yakında Show TV'de izleyicisi ile buluşacak olan Keşke Hiç Büyümeseydik dizisinin çekimleri tüm hızıyla başladı. 30 yıllık bir zaman diliminin konu edileceği diziden ilk kareler de geldi. Babalarının ölümüyle çocukluk anılarını, gençlik bunalımlarını, ilk aşklarını ve kavgalarını yaşadıkları yere yıllar sonra geri dönen kardeşlerin hikayesi izleyicileriyle buluşmak için gün sayıyor.

Yapımını MinT Prodüksiyon'un gerçekleştirdiği, yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği, senaryosunu Birol Güven – Murat Aras – Eray Yasin Işık'ın yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda Mustafa Uğur Yağcıoğlu otururken; oyuncu kadrosunda Ege Aydan, Burcu Kara, Açelya Akkoyun, Murat Kılıç, Deniz Celiloğlu, İrfan Kangı, Yeliz Kuvancı, Demet Gül, Arda Esen, Melisa Doğu, Gülin İyigün, Sadri Alışık, Özge Akdeniz, Erkan Baylav, Rabia Toprak, Caner Nalbantoğlu, Yılmaz Gökgöz, Eda Akalın, Eray Yasin Işık, Ersin Arıcı, Seymen Aydın, Zeynep Anacan, Sebahat Adalar ve Kevork Türker gibi güçlü isimler yer alıyor.

“ÇOK SICAK BİR HİKAYE İÇİN SETE ÇIKTIK!”

“Yine bir ekmeği bölüşseydik, keşke hiç büyümeseydik!” mottosuyla yola çıkan dizinin oyuncularından Ege Aydan, “Heyecanlarımız sımsıcak! Özenli çalışmamız senelere yayıldı” sözleriyle heyecanını dile getirirken, Burcu Kara ise “Çok sıcak bir hikaye için sete çıktık bir süre önce. Bir heyecan, bir coşku ile birinci bölümü bitirdik bile. Hem de gözyaşlarıyla!” dedi. Dizinin bir diğer oyuncusu Açelya Akkoyun da “Çocukluğumuzdan bugüne kadar yaşadığımız her şey; sevgi, saygı, hoşgörü, anılar, küçük ama büyük mutluluklar… Keşke hiç büyümeseydik dediğimiz günlere çoluk çocuk, büyük hep beraber dönüyoruz!” diyerek yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

“BİR GECEDE BÜYÜDÜĞÜNÜ ANLARSIN, AMA ŞİMDİ BABAN YOKTUR!”

İnsan sevdiklerini kaybedince ertelediği zamanlar değerli olur. Ama şimdi çok geçtir. Küçükken birbirlerini nedensiz seven kardeşler, büyüdükçe küçük nedenlerle birbirlerine nasıl düşerler? Hulusi (Ege Aydan) hayatının son günlerini kendi evinde yalnız ve tek başına geçirmiştir. Hulusi yaşarken yapamadığını öldükten sonra başarabilecek midir? Miras olarak bıraktığı bu eski ev bir mülk gibi paylaşılacak mı yoksa bu aileyi tekrar bir arada mı tutacaktır?

“Keşke Hiç Büyümeseydik” yakında Show TV'de başlıyor!

DİZİDE KİM KİMDİR?

HULUSİ HANDIRI (EGE AYDAN)

Evin babasıdır. Yetmişli yaşlarındayken vefat etmiş ölümü ile birlikte çocuklarını bir araya toplayabilmiştir. Hayatını çocuklarına adayan Hulusi, devlet demir yollarında işçi olarak çalışmış çocuklarına iyi bir gelecek hazırlamak hayatı boyunca tek derdi olmuştur. Bütün kaygısı ya onları iyi bir okulda okutmak ya da sağlam bir işe yerleştirmek olmuştur. Bunun için elinden geleni yapmıştır. Fakat hayatı hiç de planladığı gibi gitmemiştir. Mahallede herkesin sevdiği saygı duyduğu ama çocuklarının bir köşede unuttuğu bir adam haline gelmiştir. Ona sorsan çocukları sürekli arar, ziyaret eder. Ama gerçekte son günlerini tek başına yaşamış ve yalnız bir şekilde de vefat etmiştir. Gençliğinde yakışıklı, şakacı çocukları ile ilgilenen bir babayken yaşlandıkça saçları kırlaşmış, beli bükülmüş eski neşesinden eser kalmamıştır. Kimseye borçlu olmadan yaşamış, alacaklı olarak bu dünyadan ayrılmıştır. Babadan kalma konaktan başka pek bir malı mülkü de kalmamıştır. Yaşarken kimsenin kıymetini bilmediği bu konak ölümü ile birlikte kıymete binmiştir.

EGE AYDAN KİMDİR?

1958 de Ankara da doğdu. Opera sanatçısı, Kaynanalar dizisinden tanıdığımız Tijen karakterini canlandıran Sevda Aydan’ın oğludur.1977 de Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro yüksek bölümünden mezun oldu ve aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosunda oyuncu olarak göreve başladı.

1990 yılından itibaren yönetmen kadrosuna geçerek, günümüze kadar gerek bölgelerde gerek merkezde oyunlar yönetti. 1994 yılında “Candan can koparmak” adlı oyunla Sanat Kurumu En iyi Erkek Oyuncu Ödülünü ve yönettiği “Aşk mektupları ayrıca “yolun sonunda” adlı oyunlarla En İyi Yapım ödüllerini aldı.

1986 da “Yarın Artık Bu Gündür” adlı dizi ile ünlenen Ege Aydan günümüze kadar sayısız TV dizisinde oynadı. Bunlardan bazıları: Asmalı Konak, kavak yelleri, Binbir Gece, Yaprak Dökümü, Ömre Bedel, Behzat Ç, Kördüğüm gibi dizilerdir

1996 yılında “İstanbul Kanatlarımın Altında” adlı sinema filmi ile büyük bir başarı yakaladı ve Türk seyircisinin Türk sineması ile barışmasına vesile oldu.

Oyunculuk dışında plastik sanatlarla da ilgilenen Ege Aydan, günümüze kadar gerek yurtiçinde gerek yurtdışında 30zu aşkın kişisel suluboya resim sergisi açmıştır. Ege Aydan, Keşke Hiç Büyümeseydik dizisinde Hulusi Handırı karakterini canlandırmaktadır.

SERPİL ULUKIŞ (BURCU KARA)

Serpil çocukluğunu çok başarılı bir öğrenci olarak geçirmiş, hep takdirname alan sınıf birincisi olan zeki bir kızdır. Babasının en sevdiği ve üzerine titrediği çocuğudur ve ailenin tek kızıdır. 16 yaşında bir kızı vardır.

Babası onun ileride bir eczacı olmasını istemiş; ama Serpil, sonunda çok pişman olacağı bir evliliği seçmiştir.. Anne ve babası her ne kadar bu evliliği üniversite sonrasına kaydırmak istese de Serpil ısrarcıdır… Hulusi kızının geleceği için her ne kadar bu evliliğe rıza göstermese de, Serpil'in mutluluğu için onay verir.

Babasının öldüğü gün Serpil için de büyük değişim başlayacaktır. Serpil’in önünde artık iki seçenek vardır. Kocasından boşanıp ayrı bir hayat kurmak ya da aşkına ve evliliğine sahip çıkmak. Serpil baba evine döndüğünde canlanan anıları sayesinde ikinci yolu seçer. Babasının vefatından sonra Serpil ailede tüm aksayan ilişkileri, erkek kardeşleri ve yengeler arasındaki kavgaları, kızını ve kocasını bir maestro gibi yönlendirmeye başlar. Babasının hayalini kurduğu o büyük aileyi serpil tekrar bir araya getirecektir.

BURCU KARA KİMDİR?

Bursa’da doğdu. 2000 yılında Anadolu Üniversitesi İ.İ.B. Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. 2002 yılında muhabirlik, haber spikerliği, haber spikerliği, editörlüğü ve üç sezon boyunca ‘Bi Dünya Tasarım' programında sunuculuk yaptı. Hayranı olduğu Şahika Tekand'dan oyunculuk eğitimi aldı. 2003 yılında başlayan oyunculuk kariyeri boyunca ‘Haziran Gecesi', ‘Elveda Derken', ‘İpsiz Recep', ‘Kirli Beyaz', ‘Maskeli Balo', ‘Yıllar Sonra', ‘Tozlu Yollar', ‘Tatar Ramazan', ‘Milat', ‘Kördüğüm' dizilerinde; ‘O Şimdi Mahkum', ‘Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu', ‘Romantik Komedi', ‘Romantik Komedi 2' sinema filmlerinde yer aldı. Ayrıca ‘Güllü', ‘Tatlı Çarşamba', ‘Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası' tiyatro oyunlarıyla izleyiciyle buluştu. 2018 Şubat ayından itibaren birçok farklı konuda tecrübelerini paylaştığı YouTube kanalı bulunmaktadır. Burcu Kara; son olarak 2018 yılında ‘Keşke Hiç Büyümeseydik' dizisinde Serpil karakterini canlandırmaktadır.

MUKADDES HANDIRI (AÇELYA AKKOYUN)

Evin fedakar annesidir. Hulusi'ye ve çocuklarına büyük bir aşkla bağlıdır. Tipik bir Türk annesidir. Hazır kullanmaya karşı, elbisesini kendi diken, reçelini kendi yapan, evi çekip çeviren aile reisi Hulusi olsa da; bütün aileyi bir arada tutan Mukaddes'tir. Seksenli yıllarda 40 yaşlarında göreceğimiz Mukaddes; yıllar boyunca çocukları ile kocası arasında bir köprü olmuş, kendi derdini hep saklayıp içine atmış kimse ile paylaşmamıştır. Evladının vefatından sonra ise çok dayanamamış yakalandığı hastalık onu günden güne eritmiştir. Hulusi onu kaybettikten sonra hayata küsmüş çocukları ile iletişimini adeta yitirmiştir. Mukaddes gençken güzel giyinen yüzü gülen bir kadınken, ömrünün son zamanlarında çileli bir hayat yaşamıştır.

AÇELYA AKKOYUN KİMDİR?

Açelya Akkoyun, 31 Aralık 1972 tarihinde Adana’da doğmuştur. Annesi emekli İngilizce öğretmenidir. Babası Ejder Akkoyun’dur. İstanbul Fenerbahçe Lisesinden mezun oldu. 7 yaşından 17 yaşına kadar da voleybol oynadı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi. Konservatuvarda Üniversite öğrencisi iken İstanbul Şehir Tiyatroları’nda, altı yıl; Theope, Mösyö Butterfly, Kırmızı Pabuçlar, Hüner, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Palyaço Prens, Yavru Kimin gibi çeşitli oyunlarda rol aldı. Bir çok markaların reklamlarında oynadı. 1989 yılında Zülfü Livaneli ile birlikte “Güneş Topla Benim İçin” adlı müzik klipinde oynadı. 1995 yılında 4×4 adlı yarışma programının sunuculuğunu yaptı. 1998, 1999, 2000 Antalya Film Festivali sunuculuğunu yaptı. 2000 yılında Çocuktan Al Haberi adlı yarışmanın sunuculuğunu yaptı.

1992 yılında Kandemir Konduk’un senaryosunu yazdığı aile dizisi “Mahallenin Muhtarları” adlı dizide; Erkan Can, Esra Akkaya, Cihat Tamer, Yalçın Gülhan, Sevil Üstekin gibi sanatçılarla birlikte oynadı. 2002 yılında “Ekmek Teknesi” adlı dizide senarist ve Heredot Cevdet rolünde ise Hasan Kaçan, baş rollerde Savaş Dinçel, Kadir Çöpdemir, Ekin Türkmen, Cem Kılıç, Sermin Hürmeriç gibi sanatçıların yanında Açelya Akkoyun da Suzan karakterini canlandırmıştır. 2013 yılında ise senaryosunu Birol Güven’in yazdığı “Doksanlar” dizisinde; Ümit Erdim, Erkan Köse, Deniz Oral, Esra Dermancıoğlu ile birlikte rol aldı.

Alya Deniz (d.2009) adında bir kızı vardır. 2013 yılında Yapımcılığını Birol Güven’in yaptığı “Evlilik Okulu” adlı dizide başrollerini Açelya Akkoyun ve Hakan Vanlı paylaştı. Açelya Akkoyun, Keşke Hiç Büyümeseydik dizisinde Mukaddes Handırı karekterini canlandırmaktadır.

SADIK HANDIRI (MURAT KILIÇ)

Hulusi'nin ortanca oğludur… Abinin baskısı, küçük kardeşin şımarıklığı, kız kardeşinin baba tarafından kollanması yüzünden, Sadık ailenin hep geri planda bıraktığı çocuktur. Küçük yaşta çalışmaya başlamış, hayata bütün kardeşlerinden önce atılmıştır. Üniversite kazanamadığı için babası tarafından memur olup hayatını kurtarması uygun görülmüştür. Sadık ailenin söz dinleyen, ailenin mutluluğu için kendini hep ikinci plana atan biridir. Hayatı boyunca kardeşlerinin aksine, babasının sözünden çıkmamıştır. Evliliği bile kendi seçimi değildir.

Şimdi bir devlet dairesinde şef pozisyonunda çalışan Sadık'ın 2 çocuğu vardır. Karısı babasının gurbetçi arkadaşlarından birinin kızıdır. Sadık çocukken kardeşleri tarafından ne kadar ezilmişse, evlendikten sonra bu baskı karısı tarafından sürdürülmüştür. Uyumlu çabuk sinirlenmeyen ama duygularını hep içinde saklayan ve olmadık yerde patlayan Sadık, her sabah tıraş olan, kravatını sadece yatarken çıkaran biridir. Evlenirken fikri sorulmamış, işe sokulurken fikri alınmamış, hatta bir fikri olduğu bile düşünülmemiş biridir.

Babasının ölümünden sonra kardeşleri ile bozulan ilişkileri düzeltmek için elinden geleni yapacak ama karısı tarafından yine pasif olmakla suçlanacaktır.

Babası yaşarken çocuklar içinde en fazla gelip giden babası ile ilgilenen Sadık'tır. Babasının ölümü onu bir anda ailenin en büyüğü pozisyonuna getirmiş, hazır olmadığı bir sorumluluk üzerine yüklenmiştir.

MURAT KILIÇ KİMDİR?

1971 Amasya doğumlu. Oyunculuk hayatına Dostlar Tiyatrosu'nda başlayıp İstanbul Devlet Tiyatrosu ve Tiyatro Stüdyosu'nda birçok oyunda yer aldı. İlk olarak Hadi Uç Bakalım (2003) ve Karım ve Annem (2005) dizilerinde oynadı. Daha sonrasında rol aldığı İki Aile (2006-2008) ve Baba Ocağı (2008-2009) dizileriyle ise adından çokça bahsettirdi. Keşanlı Ali Destanı (2011), Merhaba Hayat (2012), Galip Derviş (2013) dizilerinde de yer alan oyuncu aynı zamanda birçok önemli markanın reklam filmlerinde oynadı. Sinema hayatına Son Osmanlı Yandım Ali (2006) filmiyle adım atan Kılıç'a bir sonraki filmi olan Made in Europe (2007), 15. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü getirdi. Bu başarıyı kazandıktan sonra sinema hayatına aktif bir şekilde devam eden oyuncu, Vesaire Vesaire (2008), Bornova Bornova (2009), Bir Zamanlar Anadolu'da (2011), Yük (2012), Albüm (2016), Rüya (2016), Anons (2017), Paranın Kokusu (2018) ve Yol Kenarı (2018) filmlerinde rol aldı. Oynadığı Bir Zamanlar Anadolu'da filmi, Cannes Film Festivali, Asya Pasifik Film Ödülleri, Uluslararası Dublin Film Festivali ve YEFA Ödülleri gibi birçok festivalden 30'a yakın ödül alarak uluslararası başarı ve övgü topladı. Aynı şekilde Albüm filmi de Cannes Film Festivali, Festival del Cinema Europeo, Sarajevo Film Festivali, Altın Portakal Film Festivali, Adana Film Festivali, Ankara Film Festivali gibi çokça yerli ve uluslararası festivalde 20 dalda aday gösterildi ve bu adaylıkların 13'ünü ödüle dönüştürerek büyük başarı yakaladı. Başarılı sinema ve televizyon kariyerinin yanı sıra, Murat Kılıç halen Semaver Kumpanya ve Sahne Pulchérie'de oyunlar oynamaktadır. Murat Kılıç, Keşke Hiç Büyümeseydik dizisinde Sadık Handırı karakterini canlandırmaktadır.

UFUK HANDIRI (DENİZ CELİLOĞLU)

Hulusi'nin en küçük oğludur. Günümüz de kırklı yaşlarındadır. Evin en küçük çocuğu olduğu için her korunmuş kollanmış abilerinin gölgesinde anne babasının kayırması ile büyümüştür. Doksanlı yıllara gelindiğinde mahalleden arkadaşı olan Ayşe'ye aşık olmuş birbirlerine kavuşmak için gün saydıkları bir yola girilmiştir. Fakat bu aşkın önünde Ayşe'nin babası engel olmuş ve kızının istemediği bir evlilik yapmasına sebep olmuştur. Bunu öğrenen Ufuk sevdiği kadının düğününü basmış sarhoş bir şekilde olay çıkarmıştır. Hulusi'nin tokatı ile sonlanan bu hadise Ufuk'un da evden ayrılmasına sebep olmuştur.

Ufuk mühendislik fakültesinde öğrenciyken radikal bir karar verip okulu bırakmış ve konservatuarda tiyatro okumayı seçmiştir. Önceleri bu konuyu babasından gizlemiş daha sonra da yediği tokat yüzünden babası ile arasına giren soğukluk bu konuyu tartışmalarına fırsat bile vermemiştir.

Ufuk yıllar sonra hayalindeki oyunculuk mesleğini yapmış ama hayal ettiği gibi, bu meslek de ona mutluluk getirmemiştir. Mesleğini kutsal görmekte ama hala bir düzen kuramamaktadır.

Aslında hayata karşı mutsuzluğu yıllar öncesi yaşadığı aşk acısını hala unutamamış olmasındandır. Ayşe evlenmiş bir de çocuğu olmuş ama Ufuk içinde hala alev alev yanmaktadır. Aradan yıllar geçse de, Ufuk Ayşe'den başka kimseyi sevmemiştir. Babasının vefatı ile mahalleye tekrar döndüğünde Ayşe ile karşılaşır.

DENİZ CELİLOĞLU KİMDİR?

1986 Yılında Bulgaristan'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Bugüne kadar pek çok tiyatro oyununda, dizide ve sinema filminde rol aldı. Şu anda aynı zamanda Oyun Atölyesi'nde Kral Lear adlı oyunda rol almaktadır. Deniz Celiloğlu, Keşke Hiç Büyümeseydik dizisinde Ufuk Handırı karakterini canlandırmaktadır.

NECATİ HANDIRI (İRFAN KANGI)

Ailenin en büyük oğludur. Çocukken derslerde pek gözü olmayan ödevlerini Serpil'e yaptırıp, harçlığını Sadık'tan çıkaran bir abidir. Abidir ama hiçbir kardeşine abilik yapmamıştır. Parayı çok seven büyüdükçe parayla daha fazla oynayan biri haline dönüşmüştür.

Doksanlı yıllarda bir çok insanın hayalini süsleyen köşeyi dönme hırsı Necati'de de nüksetmiştir. Sürekli yeni iş girişimlerinde bulunmuş ama ne yazık ki bir çoğu hüsranla sonuçlanmıştır. İlk evliliğinden 2 çocuğu olmuş ikinci evliliğinden doğan çocuğunu göremeden vefat etmiştir.

Necati'nin ölümü eski karısı ve oğlu tarafından şüpheli bulunsa da bunu ispatlayamamışlardır.

İRFAN KANGI KİMDİR?

İrfan Kangı, 1976 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul'da Müjdat Gezen Sanat Merkezi akşam okulunun Tiyatro bölümünü bitirmiştir. Eğitim sonrasında başta MSM olmak üzere çeşitli okul ve kültür merkezlerinde tiyatro eğitmenliği yaptı. Gece Vardiyası talk show – Yıldızım Sensin ve Hodri Meydan yarışmalarını sunan başarılı oyuncu aynı zamanda İmkansız Karaoke yarışmasının sunuculuğunu da üstlenmiştir.

Sinema filmlerinin en bilinenleri Recep İvedik 4, Kayhan, En Güzeli,Dünyanın En Güzel Kokusu vb. Dizilerden bazıları ise Alemin Kralı, Pulsar, Hayatımın Rolü, Tatlı Kaçıklar vb. 11 yıldır Canlı Karaoke Show diye bir program yapmakta olan İrfan Kangı, son olarak Keşke Hiç Büyümeseydik dizisinde Necati karakterini canlandırmaktadır.

İŞTE İLK BÖLÜM FRAGMANI

Duygusal hikayesi, usta oyuncu kadrosuyla 30 yıllık bir zaman diliminin ekrana geleceği Keşke Hiç Büyümeseydik'in ilk tanıtımı yayınlandı. “Bizim ev, çok büyük, çok kalabalık, çok gürültülü ve çok eğlenceliydi!” sözleriyle başlayan, geçmişte yaşanan mutlu günlerin ekrana geldiği tanıtımda kardeşler çocukluklarını, gençliklerini, ilk aşklarını, kavgalarını yaşadıkları yere sorunlarıyla birlikte geri dönüyor. Yalnız kalan Hulusi'nin (Ege Aydan) gözyaşları içinde eşi Mukaddes'in (Açelya Akkoyun) fotoğrafına baktığı anlar duygusal dakikalara sahne olurken, evlerine geri dönen kardeşlerin boşa harcadıkları zamana hayıflanıp, “Bazen yaptıklarımıza, bazen de yapmadıklarımıza pişman olduk. Zamanı geri alabilseydik, keşke hiç büyümeseydik!” sözleri dikkat çekiyor. Geçmişleriyle yüzleşen kardeşler Serpil (Burcu Kara), Sadık (Murat Kılıç) ve Ufuk'un (Deniz Celiloğlu) tekrar aile olmanın farkına varıp, varamayacağı ise merakla bekleniyor.

İnsan sevdiklerini kaybedince ertelediği zamanlar değerli olur. Ama şimdi çok geçtir. Küçükken birbirlerini nedensiz seven kardeşler, büyüdükçe küçük nedenlerle birbirlerine nasıl düşerler? Hulusi (Ege Aydan) hayatının son günlerini kendi evinde yalnız ve tek başına geçirmiştir. Hulusi yaşarken yapamadığını öldükten sonra başarabilecek midir? Miras olarak bıraktığı bu eski ev bir mülk gibi paylaşılacak mı yoksa bu aileyi tekrar bir arada mı tutacaktır Keşke Hiç Büyümesekdik yakında Show TV’de başlıyor!