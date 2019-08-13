Ketenpere filmi oyuncuları kimdir? Ketenpere konusu ne?

Cast şirketinde çalışan ve arada dizilerde, filmlerde ufak roller alan Kalender’in komik ve bir o kadar üzücü hikayesinin anlatıldığı Ketenpere filminin başrolünde Şafak Sezer yer alıyor. Kamil Çetin yönetmenliğindeki film bu akşam televizyonda yayınlanacak. Peki, Ketenpere filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Ketenpere, başrolünde Şafak Sezer’in yer aldığı ilginç konusu ile izleyenlere eğlenceli vakit geçirten film olarak izleyici karşısına çıkıyor. Ketenpere filminin konusu ve diğer oyuncuları merak ediliyor. İşte Ketenpere filmi hakkında merak edilen bilgiler…

KETENPERE FİLMİ KONUSU

Kalender, bir akrabasının cast şirketinde çalışan ve arada dizilerde, filmlerde ufak roller alan bir figürandır. Uzatmalı sevgilisi İmge ile evlenme hayalleri kuran Kalender, akrabasının adının karıştığı bir mali suçu üzerine alınca cezaevine girer.

Cezaevinde tanıştığı Vefa abi isimli bir mahkum, kısa sürede Kalender'i çok sever ve onu himayesine alır. Cezasını tamamlayan Kalender, cezaevinden çıkar ve eski yaşamına geri döner. Vefa'nın dışarıdaki adamları ona dışarıda da yardım ederler.

Bir süre sonra Vefa da cezaevinden çıkar. Kalender, Vefa'nın yanına gider ve ona kendi cast şirketini kurmak ve film çekmek hayalinden bahseder. Vefa çok sevdiği Kalender'e yardım etmeye ve ona bir film çektirmeye karar verir.

KETENPERE FİLMİ OYUNCULARI

Şafak Sezer

Hakan Ural

Mehmet Esen

Elif Erol

Orhan Aydın

Serkan Şengül

Volkan Başaran

Turabi Çamkıran