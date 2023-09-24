Kevin Bacon’dan şaşırtan itiraf… Hayaletli diye evini yıkmış

Ünlü oyuncu Kevin Bacon, çiftliğindeki terk edilmiş bir evi hayaletli olduğu için yıkmak zorunda kaldığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Ünlü oyuncu Kevin Bacon, hayranlarını şaşırtan itirafıyla dikkat çekti. Meğer Bacon, seneler önce bir evi sırf hayaletli olduğu için yıkmak zorunda kalmış.

Hollywood yıldızı, evi 1983 yılında satın aldı, ancak satış koşullarından biri evin ek binasını yıkmaktı, aksi takdirde evi satın alamayacaktı.

Bu ilginç durumu katıldığı bir podcast’te açıklayan ünlü oyuncu, olayı şöyle anlattı: “Aldığımız arazilerden birinde eski bir ev vardı ve sahibi burayı almamı istemiyordu. Büyüdüğü terk edilmiş bir evdi. Bir süre tartıştık.”

Ev sahibinin satış konusunda temkinli olmasının nedeni ise evin hayaletli olduğuna inanması ve genç aktörün cinlenebileceğinden korkması olduğu ortaya çıkmış. Sahibi nihayet araziyi satmayı kabul ettiğinde Connecticut’taki evi satın aldıktan sonra bir ay içinde eski evi yıkması için kesin talimat verilmiş.

Bacon, önceki sahibinin mülkün tuhaf bir şekilde perili olduğuna inanmasının nedenini de açıkladı. Sahibine göre, 1700’lerde bir Kızılderili, sömürgeci bir asker tarafından öldürülmüş, hatta profesyonel Hayalet Avcıları bile çağrılmış.

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