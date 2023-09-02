Kevin Costner, olaylı nafaka davasını kazandı

Hollywood'un ünlü ismi Kevin Costner bir süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Özellikle de nafaka davasıyla...

Sozcu.com.tr

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Kevin Costner, 18 yıldır birlikte olduğu Christine Baumgartner ile sürpriz ayrılık kararının ardından bu defa da çocuklarının velayeti ve nafakası için açılan davayla dikkat çekti.

Costner eşinin kendisini evsiz bırakmaya çalıştığını ve evli olduğu süreçte aldatılıp aldatılmadığını bilmediğini söylerken, Baumgartner da hem Costner’ın yakın arkadaşıyla yaptığı tatille hem de Costner’ın mal beyanında yanlış bilgiler verdiğini söyleyerek gündeme geldi.

Nihayet ikili arasındaki nafaka davası sonuçlandı ve Costner bu savaşı kazanmış oldu. Ancak Costner bu zaferin ardından yaptığı açıklamada kazanan olmadığını hissettiğini söyledi: “Biliyorsunuz, biriyle bu kadar uzun bir hayatınız olduğunda kazanan olmaz.”

Baumgartner’ın ortak ebeveynlik planı için ise bir şekilde bu durumun çözüleceğini belirtirken, “O inanılmaz bir anne. Bunu çözeceğiz ve paylaşacağız. Şu anda bir nevi iyileşme sürecimiz var” dedi.

Costner, aylık nafaka olarak 63 bin 209 dolar ödeyecek. Baumgartner, ödemenin aylık toplam 161 bin 592 dolar olmasını talep etmişti. Ve geçici olarak da 129 bin 755 dolar ödenmesi gerektiği belirtilmişti.

Costner mahkemeye çiftin neden evlilik sözleşmesi yaptığını açıkladı ve önceki evliliğinde olduğu gibi yıkılmak istemediğini söyledi: “İstediğim son şey çocuklarımla birlikte evime gelememekti. Bir evlilik sözleşmesi yaptık. Şu an en büyük endişem, mahkemenin bana o kadar çok nafaka ödememi emretmesi ve böylece nakit paramın bitmesi.”

Mahkemede Costner’a mal varlığı ile ilgili sorular sorulurken, Baumgartner’a ise aralarında ilişki olduğu iddia edilen aile dostlarıyla ilgili sorular soruldu.

Baumgartner, 18 yıllık evliliğin ardından mayıs ayında Costner’a “uzlaşmaz farklılıklar”ı gerekçe göstererek boşanma davası açtı. Ayrıca başlangıçta ayda 248 bin dolar talep ettikten sonra temmuz ayındaki duruşmada üç çocuğu için aylık 129 bin 755 dolar nafaka almaya hak kazandı. 68 yaşındaki Costner ise 51 bin dolar ödemeyi teklif etmişti.

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