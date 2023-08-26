Kevin Costner’ın eşi 129 bin dolarlık nafakaya itiraz etti

Geçtiğimiz aylarda ayrılık haberleriyle dikkat çeken Kevin Costner ve eşi Christine Baumgartner, son günlerde de nafaka konusunda yaşadıkları anlaşmazlıkla gündemde. Baumgartner Costner'ı mal varlığı konusunda yanlış bilgiler vermekle suçlarken, 129 bin dolarlık nafakaya da itiraz etti.

Sozcu.com.tr

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Kevin Costner’ın görüşmediği eşi Christine Baumgartner, hakimin ayda 129 bin dolar nafakaya karar vermesi üzerine bu miktarın artırılmasını istiyor.

Mahkeme belgelerine göre, yargıç 68 yaşındaki Costner’ın temmuz ayında ayda 129 bin 755 dolar ödemesine karar verdi ancak, 49 yaşındaki eski çanta tasarımcısı bu miktarın artırılması için talepte bulundu.

Baumgartner’ın, isteğinin nedeninin çocuklarının her iki ebeveyniyle de aynı yaşam tarzından yararlanmalarını istemesi. Ayrıca Baumgartner, geçtiğimiz günlerde Costner’ın, boşanmaları sırasında iş anlaşmalarıyla ilgili bilgileri gizlemekle suçladı. Bu hafta da Costner’ın net servetinin evlilikleri boyunca dört katına çıkarak 400 milyon dolara ulaştığını, bunun da internette bildirilen tahmini 250 milyon dolardan daha yüksek olduğunu iddia etti.

Baumgartner mayıs ayında boşanma davası açtıktan sonra avukatları aracılığıyla çocuklarının ayda 250 bin dolara yakın bir parayı hak ettiğini savunmuştu. Ayrıca eski eşinden çocuklarının özel okul masraflarının ve ders dışı etkinliklerinin, spor ve sağlık masraflarının tamamını karşılamasını da istemişti. Ancak Costner, ayda 51 bin 940 doların daha makul bir miktar olduğunu belirterek karşılık vermiş ve Baumgartner’ı, plastik cerrahi de dahil olmak üzere kendi masraflarını karşılamak için daha fazla para istemekle suçlamıştı.

Costner ve Baumgartner 2004 yılında evlenmişti.

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