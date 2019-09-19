Kevin Spacey mağdurlarından birisi öldü

Ünlü aktör Kevin Spacey tarafından, 2016 yılında Malibu’da özel bir evde kendisini taciz ettiğini öne süren kimliği belirsiz kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Masaj terapisti olan ve Spacey’e masaj yaparken kendisini taciz ettiğini öne süren kişi hakkında avukatlarından herhangi bir bilgi verilmedi.

Davacının avukatı Genie Harrison The Times Wednesday için yaptığı açıklamada “Davacının beklenmedik ölümü ailesinin üzerinde yarattığı şoku atlatamamalarından dolayı henüz cenaze işlemlerini bile başlatamadılar” dedi.

Ünlü oyuncu, hakkındaki suçlamalarla ilgili bir video yayınlayarak “Yapmadığım şeylerin bedelini kesinlikle ödemeyeceğim” ifadesini kullanmıştı. Ünlü oyuncunun geçmişte cinsel tacize uğramış kadınların başlattığı #MeToo hareketi ve ABD’li aktör Anthony Rapp’in 1986 yılında 14 yaşındayken, Spacey’nin evinde kendisini taciz ettiğine dair iddiaların ardından kariyeri düşüşe geçmişti. Netflix ise, aktörün popüler dizisi olan House of Cards’dtaki rolüne son vermiş, aktöre verilmesi planlanan Emmy ödülü de geri çekilmişti. Geçtiğimiz günlerde görülen davada ise savcı, Kevin Spacey hakkında taciz davasının ‘”Şikayetçi ve tanığın bulunamaması sebebiyle” düşürülmesine karar vermişti.