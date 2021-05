Kevin Spacey setlere geri dönüyor

Kevin Spacey, kendisine karşı bir dizi cinsel taciz iddiası ortaya atıldıktan sonra beyaz perdeye dönüş yapmaya hazırlanıyor. House of Cards yıldızının, L'uomo che disegnò Dio’da (Tanrı’yı çizen Adam) haksız yere suçlanan bir pedofili araştıran dedektifi canlandıracağı söyleniyor.

Kaynaklar, “L’uomo Che Disegno Dio” veya “Tanrıyı Çizen Adam” adlı İtalyan filminin yönetmenliğini Franco Nero’nun yapacağını, filmde aynı zamanda Nero’nun eşi Vanessa Redgrave’in de yer alacağını söyledi. Nero, ABC News’e “Kevin, filmime katılmayı kabul ettiği için çok mutluyum,” dedi: “Onu harika bir oyuncu olarak görüyorum ve filme başlamak için sabırsızlanıyorum.”

TACİZ İDDİALARINDAN SONRA İLK PERFORMANS

Telegraph’a göre Spacey, taciz skandalının patlak vermesinden bu yana ilk büyük performansını sergilemeye hazırlanıyor. Hollywood’un en büyük yıldızlarından biri olan Spacey, 2017’de cinsel taciz skandalıyla karşı karşıya kaldı.

2017’de Anthony Rapp’in iddialarıyla başlayan süreçte Spacey pek çok taciz iddiasıyla baş başa kaldı. Aktör, Rapp ile böyle bir karşılaşmayı hatırlamadığını söyledi ancak iddialar doğruysa da Rapp’ten özür dilediğini paylaştı.

Son olarak Bits & Pretzels podcast’ine katılan oyuncu, “2017 sonbaharında dünyamın tamamen değiştiğini söylemenin kimseye sürpriz olacağını sanmıyorum. İşim, ilişkilerimin çoğu, kendi sektörümdeki konumum sadece birkaç saat içinde yok oldu” dedi.

Spacey, sadece Netflix’in meşhur dizisi House Of Cards’tan kovulmakla kalmadı, aynı zamanda All The Money In The World filminden de çıkarıldı.

Suçlamalar yapıldığından beri profesyonel bir filmde veya dizide yer almayan Spacey’nin yeni rolüyle beyazperdeye döneceği konuşuluyor.

