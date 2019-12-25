Kevin Spacey’den taciz iddialarının ardından yeni Noel videosu: “Onları iyilikle öldürün”

Hakkında çıkan taciz iddiaları sebebiyle birçok kez mahkemeye çıkarılan Kevin Spacey, bir sene önceki Noel'de olduğu gibi bir video yayınladı.

ABD’li başarılı oyuncu Kevin Spacey, hakkında çıkan taciz iddiaları sebebiyle yer aldığı tüm projeler iptal edilmiş, kariyeri tepe taklak olmuştu.

Başarılı aktör, Frank Underwood rolüyle Netflix yapımı House of Cards dizisinde başrolü üstleniyordu. Spacey, yayınladığı son videoda, geçen yılki Noel’de olduğu gibi dünyaya Frank Underwood karakteri üzerinden seslendi.

Ünlü oyuncunun videonun açılış cümlesi ise, “Size iyi Noeller dileme fırsatını kaçıracağımı düşünmemiştiniz değil mi?” oldu.

59 saniyelik videon KTWK, Kill Them with Kindness (Onların Hakkından İyilikle Gel) adıyla paylaşıldı. Spacey, 2019 yılını “iyi bir yıl” olarak tanımladı ve “sağlığını geri kazandığını” da belirtti.

2020 yılı için “daha fazla güzellik” dileyen Spacey, “Bir daha birileri size kötü bir şey yaptığında, onlara aynı şekilde karşılık verebilirsiniz. Ya da beklenmeyeni yapar ve silahlarınızı kullanmazsınız, onları iyilikle öldürürsünüz” dedi.

Spacey, üstü kapalı da olsa bu videoda hakkındaki suçlamaları sessizce kabullenmeyeceğinin de altını çizmiş oldu.

59 yaşındaki aktörün hakkındaki taciz davası, şikayetçinin kayıp cep telefonuyla ilgili tanıklık yapmayı reddetmesi nedeniyle düşürülmüştü. Oscar ödüllü Spacey, 2016 yılında bir barda 18 yaşındaki bir erkeği taciz etmekle suçlanıyordu.