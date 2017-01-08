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“Mekanı açıyoruz ama keyfimiz yok”
“Mekanı açıyoruz ama keyfimiz yok”
Tecrübeli oyuncu Altan Gördüm, önceki gün Akmerkez’deydi. Usta oyuncu son dönemde ülkemizde yaşanan olumsuzluklar dair, "Hiç keyfimiz yok" yorumunda bulundu
Emre ÇEVİK
Magazin 8 Ocak 2017 - 00:46

Oyunculuğun yanı sıra mekân işletmeciliği de yapan Altan Gördüm, Türkiye’deki terör olaylarının ve olumsuzlukların üzerine yorum yapan ünlü isimlerinden biri oldu. Akmerkez’de objektiflere takılan usta oyuncu, “Yaşanan korkunç olayların ardından keyfimiz kalmadı, mekânı açıyoruz ama hiç tadımız yok. Umarım her şey en kısa zamanda yoluna girer” diye konuştu.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

Son güncelleme: 12:40 - 08.01.2017
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