“Mekanı açıyoruz ama keyfimiz yok”

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Oyunculuğun yanı sıra mekân işletmeciliği de yapan Altan Gördüm, Türkiye’deki terör olaylarının ve olumsuzlukların üzerine yorum yapan ünlü isimlerinden biri oldu. Akmerkez’de objektiflere takılan usta oyuncu, “Yaşanan korkunç olayların ardından keyfimiz kalmadı, mekânı açıyoruz ama hiç tadımız yok. Umarım her şey en kısa zamanda yoluna girer” diye konuştu.