Kardashian ve Jenner ailelerinin yıllardır devam eden şovu Keeping Up with the Kardashians'ın yeni sezon bölümleri ilginç görüntülere sahne oluyor. Son olarak Khloe Kardashian, eski eniştesi Scott Disick önünde soyundu...

Keeping Up with the Kardashians’ın yeni bölümleri son günlerde merakla beklenir oldu. Zira Khloe Kardashian’ın sevgilisi Tristan Thompson tarafından aldatılması tüm çıplaklığıyla ortaya çıkıyor.

Khloe’yi ailenin en yakını Jordyn Woods ile aldatan Thompson’ın aldatma gecesi neler yaptığından, Woods’un ünlü basketbolcunun evinde sabahlamasına, hatta Kylie Jenner ile yaptıkları görüşmelere kadar her detayın gösterildiği şovda, farklı görüntüler de herkesi şaşkına uğratıyor…

O görüntülerden biri Khloe ve Kourtney’in eski eşi Scott Disick arasında geçiyor. Resim yapmaya hazırlanan Khloe, giydiği önlüğü çıkarıyor ve Scott ‘bunu elbise olarak giyebilirsin’ diyor… Khloe daha sonra ‘Sütyenimi çıkartayım mı?’ diye sorduğunda ise Scott ‘Kim çıkartma der ki!’ cevap veriyor.

Onların bu anları sosyal medyaya da damgasını vurdu. Pek çok kişi aralarında geçen bu diyaloğu hoş karşılamazken bazıları da ‘Ne kadar doğallar’ yorumunda bulundu…

kardashiantrjenner adlı Instagram hesabı, aileye dair merak edilenleri Türkçe altyazıyla paylaşıyor.