Khloe Kardashian Kourtney Kardashian’ın sitesi Poosh için soyundu

Khloe Kardashian, ablası Kourtney Kardashian'ın yaşam sitesi Poosh için kamera karşısına geçti ve çıplak poz verdi. Kourtney için daha önce Kim Kardashian da özel bir röportaj vermişti...

Geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği Poosh sitesiyle gündemden düşmeyen, genelde site için verdiği çıplak pozlarla konuşulan Kourtney Kardashian, şimdi de kız kardeşi Khloe Kardashian’ı Poosh’a konuk etti.

Khloe Kardashian, daha önce Kim Kardashian’ın özel röportaj verdiği ve sedef hastalığı ile ilgili kimsenin bilmediği bilgilerin yer aldığı site için çıplak poz verdi. Ama bu kez ne bir röportaj ne de bir tarif yer aldı içerikte. Sadece Khloe’nin romantik müzik listesi paylaşıldı…