Khloé Kardashian yine Covid-19’a yakalandı

Khloé Kardashian ikinci defa Covid-19 ile savaşıyor. Bu sefer 3 yaşındaki kızı da hasta olan ünlü isim, durumunu Twitter'dan paylaştı.

37 yaşındaki “Keeping Up With the Kardashians” (KUWTK) yıldızı, cuma günü son durumu ile ilgili gelişmeleri Twitter aracılığıyla paylaştı: “Merhaba millet, True ile Covid testimizin pozitif çıktığını bilmenizi istedim. Birkaç taahhüdü iptal etmek zorunda kaldım ve üzgünüm bazılarını gerçekleştiremeyeceğim.”

Kardashian, aşılı olduğunu ve bu nedenle CDC’ye göre ciddi semptomlar veya hastaneye yatış konusunda endişelenmemesi gerektiğini kaydetti:

“Her şey yoluna girecek. Karantinada burada olacağız ve mevcut yönergeleri izleyeceğiz.”

Kardashian daha önce Mart 2020’de yeni tip corona virüsüne yakalanmıştı. Hastalığını, “KUWTK”nın son sezonunda yayınlanan yatak odasından kendi kaydettiği videolarla da belgelemişti:

“Migrenim var ama bu en çılgın baş ağrısıydı.”

Kardashian, geçtiğimiz yıl virüs hakkında farkındalık yaratmak için hastalığın semptomlarıyla ilgili takipçilerine sık sık bilgi verdi. Tat ve koku alma duyusunu kaybetmek dışında diğer tüm belirtileri yaşadığını anlattı.

Khloé, Kardashian ailesinin Covid olan tek üyesi değil. Kim Kardashian, Kanye West ve çocukları da pandeminin çeşitli dönemlerinde pozitif çıkmışlardı.

