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Khloe Kardashian’dan burun estetiği itirafı

Khloé Kardashian, estetik yaptırdığı ile ilgili iddialara son verdi. Ünlü sunucu Andy Cohen'in sorularına yanıt veren Kardashian, sadece burun estetiği yaptırdığını itiraf etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:34, 21/06/2021
Hayat HaberleriMagazin
Khloe Kardashian’dan burun estetiği itirafı

Khloé Kardashian, “Keeping Up With the Kardashians” programındaki son halinden sonra görünüşüyle magazin basınının gündemine oturmuştu. 36 yaşındaki Kardashian programda, cerrahına teşekkür ederek sadece burun estetiği yaptırdığını, botoksa bünyesinin kötü bir şekilde yanıt verdiğini bu yüzden sadece dolgular yaptırdığını itiraf etti.

Kendisi için herkesin üçüncü yüz estetiği olduğuna dair haberler yaptığını ancak bu haberlerin doğru olmadığını anlattı.
Kardashian birkaç ay önce de filtresiz ve rötüşsuz bikinili bir fotoğrafının internete sızmasıyla gündeme gelmişti. Fotoğrafın hızla yayılmasından sonra ise şu şekilde açıklama yapmıştı. “Bu hafta yayınlanan fotoğraf çok güzel. Ancak hayatı boyunca beden imajıyla mücadele etmiş biri olarak şunları söyleyebilirim: Biri kötü ışıkta ve vücudunuzu olduğu gibi yakalamadığı bir fotoğrafınızı çekip sonra da onu dünyayla paylaşıyor. Kim olursanız olun paylaşılmamasını isteme hakkına sahip olmalısınız.”

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