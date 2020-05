Khloe Kardashian’ın eski sevgilisinden ikinci kez hamile olduğu iddia edildi

Khloe Kardashian, bir süredir çıkan eski sevgilisinden hamile olduğu yönündeki haberler karşısında sessizliğini bozdu.

Tristan Thompson’dan bir çocuğu olan ancak aldatıldıktan sonra ayrılan Khloe, Instagram hikayelerinden dolayı eski sevgilisinden ikinci çocuğuna hamile olduğu iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu.

“TRISTAN’DAN SPERM BAĞIŞI İSTEYEBİLİRİM”

Khloe, ailece hayatlarını ekranlara seren Keeping Up With the Kardashians adlı programlarında, hamile olduğunu belirtmemiş ancak yumurtalarını dondurma kararı aldığını ve çocuklarının öz kardeş olmasını istediği için Thomopson’dan sperm bağışlamasını isteyebileceğini söylemişti.

NBA oyuncusu Thompson ile birlikteliğinden True adını verdiği bir kızı olan Khloe, hamilelik dönemi dahil birçok kez aldatıldığını öğrenince ilişkisini bitirmişti.

“HER ŞEYİMİ BİLDİKLERİNİ SANIYORLAR, RAHMİM DAHİL”

Hamilelik haberlerine de Twitter hesabından sert bir çıkışla yanıt veren Khloe, iddiaların tamamen bir dedikodu olduğunu söyledi. Khloe, “Bugünlerde pek fazla sosyal medyaya girmiyorum ve bu da uzak durma nedenlerimden biriydi. İnsanların söylediği yaralayıcı şeyler. Gördüğüm pek çok şey midemi bulandırıyor. Sosyal medya insanları hakkımda her şeyi bildiklerinden emin. Rahmim dahil. Bu hastalık” dedi.

Khloe ayrıca, “Dedikodular doğru bile olsa bu benim hayatım, sizin değil” dedi.