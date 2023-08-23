Khloé Kardashian’ın Instagram paylaşımına yorum yağmuru

"Keeping Up With the Kardashians" isimli reality şov programıyla tanınan Khloé Kardashian, İtalya tatilinden dikkat çekici fotoğraflar paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Kardashian ailesinin 39 yaşındaki üyesi Khloé Kardashian, İtalya tatilinde menajer annesi Kris Jenner ile bir çift selfie yayınladı.

İlk fotoğrafta Kardashian’ın dudak bükerek kameraya baktığı, 67 yaşındaki Jenner’ın ise kızının arkasından gülümsediği görüldü.

İkinci fotoğrafta ikili başlarını birbirine yaslarken Jenner dudak büktü ve bu sefer de Kardashian gülümsüyordu.

Beyaz, uzun kollu, omuzları düşük bir elbise giyen ve zarif mücevherler takan Khloé, uzun sarı bukleleri bir tarafı kulağın arkasında olacak şekilde poz verdi. Anne Jenner ise kırmızı-krem çiçek desenli elbisesi ve büyük altın halka küpeleriyle kendine özgü kısa saç stilini sergiledi.

Kardashian, fotoğrafı, “Ben ve en sevdiğim kız” cümlesiyle ve kalp emojileriyle paylaştı. Paylaşımın beğeni sayısı gizlenmişti fakat hayranları ve dostları gönderinin altına birçok sevgi dolu mesaj paylaştı.

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