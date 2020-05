Kibar Feyzo filmi konusu ne? Kibar Feyzo nerede çekildi, oyuncuları kim?

Yönetmenliğini ünlü sinema emekçisi Atıf Yılmaz'ın yaptığı Kibar Feyzo filmi, askerden dönene Feyzo'nun sevgilisi için başlık parası toplamasını konu alıyor. Birbirinden ünlü isimlerin buluştuğu Kibar Feyzo filmi hakkında her şey haberimizde…

KİİBAR FEYZO NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, Hatay ilinin Reyhanlı ilçesinin Harran köyünde çekilmiştir. Bu köy, Kibar Feyzo dışında da pek çok film ve dizinin çekildiği yer olmuştur. Kibar Feyzo ekibinin dışında Kadir İnanır, Tarık Akan, Necla Nazır ve Türkan Şoray gibi oyuncular da bu köyde çekilen filmlerde rol almışlardır. “Kibar Feyzo filmi nerede çekildi?” sorusuna filmin bir sahnesinde cevap verilmiştir. Aldığı ücreti düşük bulan Feyzo’nun itirazı üzerine işveren, “Onlar sendikalı.” demiştir. Feyzo ise “Ben de Harranlıyam.” şeklinde cevap vermiştir. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan bu köyün adı değişmiş ve Kavalcık adını almıştır. Bu nedenle Şanlıurfa’nın Harran ilçesi ile karıştırılmaktadır.



KİBAR FEYZO KONUSU NE?

Feyzo askerden döndükten sonra Gülo’ya talip olur. Köyde Gülo’ya başka talipler olduğu için babası başlık parasını açık arttırmaya koyar. Ve on bin peşin, on bin senet karşılığı Gülo, Feyzo’nun üstünde kalır. Feyzo borcunu ödemek için kente gidip çalışmaya başlar. Kentten her dönüşünde köylülere artık şehirlerde ağalık düzeninin olmadığını, başlık parasının kalktığını anlatarak ağaya karşı cephe oluşturur.

KİBAR FEYZO OYUNCULARI

Kemal Sunal – Kibar Feyzo

Müjde Ar – Gülo

Adile Naşit – Sakine Kadın

Şener Şen – Maho Ağa

İhsan Yüce – Hacı Hüso

İlyas Salman – Bilo

Erdal Özyağcılar – Zülfo