Kibar Feyzo filmi nerede çekildi? Kibar Feyzo konusu ve oyuncuları!

Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden biri olan 'Kibar Feyzo'nun nerede çekildiğini, oyuncu kadrosunu ve konusunu sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz. İşte Adile Naşit, Şener Şen, İlyas Salman gibi usta oyuncuların yer aldığı Kibar Feyzo filmi ile ilgili bilgiler...

Kadrosunda Kemal Sunal, Adile Naşit, Şener Şen ve İlyas Salman gibi isimlerin yer aldığı Kibar Feyzo filmi Türk sinema tarihinin en sevilen filmleri arasında yer almaktadır. Peki Kibar Feyzo filminin oyuncuları kimler? Kibar Feyzo konusu nedir?

KİBAR FEYZO KONUSU?

Kibar Feyzo, yönetmenliğini Atıf Yılmaz’ın yaptığı; Kemal Sunal, Müjde Ar, Adile Naşit, Şener Şen, İhsan Yüce, İlyas Salman ve Erdal Özyağcılar’ın rol aldığı, 1978 yapımı bir komedi filmidir.

Feyzo askerden döndükten sonra Gülo'ya talip olur. Köyde Gülo'ya başka talipler olduğu için babası başlık parasını açık arttırmaya koyar. Ve on bin peşin, on bin senet karşılığı Gülo, Feyzo'nun üstünde kalır. Feyzo borcunu ödemek için kente gidip çalışmaya başlar. Kentten her dönüşünde köylülere artık şehirlerde ağalık düzeninin olmadığını, başlık parasının kalktığını anlatarak ağaya karşı cephe oluşturur. Filmin çekimleri Hatay-Reyhanlı’nın Harran köyünde yapılmıştır.

NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, Hatay ilinin Reyhanlı ilçesinin Harran köyünde çekilmiştir. Bu köy, Kibar Feyzo dışında da pek çok film ve dizinin çekildiği yer olmuştur. Kibar Feyzo ekibinin dışında Kadir İnanır, Tarık Akan, Necla Nazır ve Türkan Şoray gibi oyuncular da bu köyde çekilen filmlerde rol almışlardır. “Kibar Feyzo filmi nerede çekildi?” sorusuna filmin bir sahnesinde cevap verilmiştir. Aldığı ücreti düşük bulan Feyzo'nun itirazı üzerine işveren, “Onlar sendikalı.” demiştir. Feyzo ise “Ben de Harranlıyam.” şeklinde cevap vermiştir. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan bu köyün adı değişmiş ve Kavalcık adını almıştır. Bu nedenle Şanlıurfa'nın Harran ilçesi ile karıştırılmaktadır.

OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal Kibar Feyzo

Müjde Ar Gülo

Adile Naşit Sakine Kadın

Şener Şen Maho Ağa

İhsan Yüce Hacı Hüso

İlyas Salman Bilo

Erdal Özyağcılar Zülfo