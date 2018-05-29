Kibariye’nin kızı büyüdü

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Son günlerin en çok konuşulan konularından biri Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık. Önce Ali Küçükbalçık’ın büyük bir ekonomik kriz içerisinde olduğu, çalışanlarının parasını dahi ödeyemediği haberleri patlak verdi hemen ardından ise Kibariye’yi Lübnanlı bir kadın ile aldattığı kadının hamile olduğu haberleri afişe oldu.

Tüm bunlardan en çok etkilenen kuşkusuz Kibariye ve Ali Küçükbalçık’ın kızları Birgül Küçükbalçık. Olayların ardından herkes, Birgül Küçükbalçık’ı merak eder oldu. Şuan 18 yaşında olan genç kızın son halini görünce şaşmamak elde değil. Daha önce ‘Rızam var’ olayıyla da gündeme gelen Birgül Küçükbalçık’ın son halini görünce sizde şaşırıp kalacaksınız.

İşte Kibariye’nin kızı Birgül Küçükbalçık’ın son hali… 2000 yılında doğan ve şu an 18 yaşında genç bir kız olan Birgül ilk kez 2015 yılında ilginç bir haberle gündeme geldi. Kibariye’nin kızı Facebook’ta tanıştığı 19 yaşındaki bir gençle ilişki yaşamış olay yargıya taşınmıştı. Babasının şikayeti üzerine gözaltına alınan genç, kızın rızam var demesinin ardından serbest bırakılmıştı.