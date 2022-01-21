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Kibariye de coronaya yakalandı

Şarkıcı Kibariye sosyal medya hesabından corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yayınlanma: 15:21 - 21 Ocak 2022 Güncellenme:
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Kibariye de coronaya yakalandı

Kibariye, corona virüsüne yakalandığını açıkladı.

Test sonucu pozitif çıkan Kibariye, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Değerli takipçilerim, Covid testimin pozitif çıkmasından dolayı 22 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz ‘Keyf-i Kadeh’ Urla İzmir konserimizi ileri bir tarihe erteledik. Karantina süresini sağlıkla bitirip, yeni tarihi yine sizlerle paylaşacağım. Sağlıklı günlerle kalın” ifadelerini kullandı.

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