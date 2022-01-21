Kibariye de coronaya yakalandı

Şarkıcı Kibariye sosyal medya hesabından corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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Kibariye, corona virüsüne yakalandığını açıkladı.

Test sonucu pozitif çıkan Kibariye, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Değerli takipçilerim, Covid testimin pozitif çıkmasından dolayı 22 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz ‘Keyf-i Kadeh’ Urla İzmir konserimizi ileri bir tarihe erteledik. Karantina süresini sağlıkla bitirip, yeni tarihi yine sizlerle paylaşacağım. Sağlıklı günlerle kalın” ifadelerini kullandı.

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