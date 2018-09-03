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Kibariye: “Gencim güzelim hâlâ taş gibiyim”
Kibariye: “Gencim güzelim hâlâ taş gibiyim”
Sevilen şarkıcı Kibariye, önceki gün Kıbrıs'ta yer alan bir otelde sevenleriyle buluştu.
Emre ÇEVİK
Magazin 3 Eylül 2018 - 15:24

Eşi Ali Küçükbalçık’ın kendisini aldatmasına rağmen evliliğinin dağılmasına izin vermeyerek eşini affeden Kibariye, önceki gün Kıbrıs’ta sahne aldı.  Güçlü  sesi  ve başarılı yorumuyla izleyicileri büyüleyen Kibariye: ” Bir tek sesimle para kazanıyorum bana dua edin Allah beni sizin başınızdan sizi de benim başımdan eksik etmesin” diyen Kibariye, sözlerine şu şekilde devam etti: “Gencim güzelim hâlâ taş gibiyim” diyerek yıllara  meydan okuyan şarkıcı yaptığı esprilerle kendisini dinlemeye gelen sevenlerini güldürmeyi başardı.

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Son güncelleme: 15:32 - 03.09.2018
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