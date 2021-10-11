‘Kibariye paramızı ödemedi’ isyanı!

İstanbul Kadıköy’de bir kuaföre giden şarkıcı Kibariye saçlarına kaynak yaptırdı ama iddiaya göre parasını ödemedi. "Kibariye paramızı ödemedi" diyen kuaför isyan etti.

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Olay, geçen hafta Kadıköy'de bulunan bir kuaför dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, eşi Ali Küçükbalçık ile kaynak saç yapan bir kuaföre giden sanatçı Kibariye 3 saat süren işlem sonrası aldığı hizmetin bedeli olan 4 bin 200 lira tutarındaki borcunu ödemeden dükkandan ayrıldı.

Ödeme alamayan kuaför sahipleri ise Kibariye'nin danışmanı ile iletişime geçerek ödeme yapılmasını talep edince araya Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık girdi. Küçükbalçık ise bu tutarı ödemeyecekleri belirterek telefonu kapattı ve işletme sahiplerinin numarasını engelledi.

“TELEFONU SURATIMA KAPATTI”

İşletme sahibi Kiraz Kıran, yaşanan olaya ilişkin şunları söyledi:

“Kibariye Hanım dükkanımıza geldi. Kaynak saç işlemi yaptık. Normalde müşteriden parayı önceden talep ediyoruz. Kibariye Hanım’ı görünce dükkanımıza dünya starı geldi diye düşündük. Önden ödeme talep etmedik. O da işlem sonunda tutan 4 bin 200 liralık borcunu ödemeden çıkarak gitti.”

“Menajeri ile iletişime geçtik. Bizden IBAN numarası istediler, gönderdik. Elimize para geçmeyince bu sefer eşi Ali Bey'i aradık. Kendisi bize sponsor olmamızı teklif etti. Biz de bu teklifi kabul etmeyince bu parayı ödemeyeceklerini söyleyip telefonu suratıma kapattı. Halbuki biz Kibariye Hanım’ı görünce rahatsız olmasın diye dükkanı müşteriye kapatmıştık. Tüm personelimiz onunla ilgileniyordu. Keşke böyle olmasaydı” diye konuştu. (İHA)