Birgül Küçükbalçık kimdir? Kibariye’nin kızı kaç yaşında?

Birgül Küçükbalçık, 2000 yılında dünyaya geldi. Kibariye ile Ali Küçükbalçık'ın kızı olan Birgül Küçükbalçık, geçtiğimiz sene Bülent Burak ile dünya evine girdi.

BİRGÜL KÜÇÜKBALÇIK KİMDİR?

Kibariye ile Ali Küçükbalçık’ın kızları olan Birgül Küçükbalçık 2000 yılında dünyaya geldi. 20 yaşında olan Birgül Küçükbalçık, Bundan 5 yıl önce Birgül Küçükbalçık'ın, sevgilisi Bülent Burak'la olan ilişkisine yaşları küçük olduğu için annesi Kibariye ve babası Ali Küçükbalçık karşı çıkmıştı.

Olay sonrası Küçükbalçık ve Uçar aileleri, karakolluk olmuştu. Daha sonra Birgül Küçükbalçık, 18 yaşına basıp reşit olduktan sonra, iki aile buluşup uzlaştı ve gençler evlilik yolunda ilk adımı atarak, 2018 senesinin Ekim ayında nişan yüzüklerini taktı. Geçtiğimiz yıl düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdiler.

Kibariye’nin kızı Birgül Küçükbalçık 2020 yılında ise anne oldu.