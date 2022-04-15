Kibariye’nin kızının da para ödemeden kaçtığı iddia edildi

Şarkıcı Kibariye'nin kızının adı da annesi gibi skandala karıştı. İddiaya göre Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, annesi gibi saçını boyattığı kuaföre ücreti ödemeden kaçtı.

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Geçen yıl Şarkıcı Kibariye’nin önce saçına kaynak yaptırıp parasını ödemediği sonra sahne elbiselerini diken stiliste 24 bin lira borç taktığı iddia edilmişti. Bu kez Kibariye’nin kızı Birgül Küçükbalçık benzer bir olayla gündeme geldi.

İddiaya göre Kibariye 12 Nisan’da İstanbul Ataşehir’deki kuaföre “Kaynaklarımı söktüreceğim. Kızım da gelecek” diyerek randevu aldı. Bir gün sonraki randevuya Kibariye’nin kızı Birgül Küçükbalçık tek başına geldi. Saçlarına bakım ve boya yapılan Küçükbalçık, işlemlerin tamamlanmasının ardından iddiaya göre, “Ödemeyi annem yapacak” diyerek para vermeden koşarak uzaklaştı.

“İŞLEMLER DÖRT SAAT SÜRDÜ”

İşyeri sahibi Fuat Danış “Kibariye Hanım kendisi ve kızı adına randevu oluşturmak istedi. Bir gün sonra sadece kızı geldi. İşlemler dört saat sürdü. Saçı boyandı, bakım hepsi yapıldı. ‘Ödemeyi almadan sizi bırakamam’ dedim. ‘Birazdan ödemeyi yapacak. Annem burada’ dedi” ifadelerini kullandı.

Danış “Sonra bu iş artık yargıya yansıyınca, haberlere çıkınca dün Kibariye’nin eşi Ali Bey bizimle iletişime geçti. Burada bir yanlış anlaşılma olduğunu, ödemeyi yapmak istediklerini söylediler. Tatlıya bağlanacak diye düşünüyorum. Ama yapılan hoş değildi gerçekten. Arkadaşlarımız en güzel hizmet verdi. Böyle bir durum olmasından çok üzüldük” diye konuştu. (DHA)

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