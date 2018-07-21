Kibariye’nin kocası Ali Küçükbalçık yine çapkınlıkta yakalandı!

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Geçtiğimiz günlerde yine çapkınlık yaparken yakalanan Kibariye’nin kendisinden 20 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık, bu sefer Bodrum’da sarışın bir kadınla görüntülendi

Kibariye, daha önce aldatıldığında “Kocama güveniyorum. Şimdilik kofti bir durum yok. Ama yakalarsam affetmem. Ya da benim yerime paparazziler yakalayıp çeksin” demişti.

Bir türlü uslanmayan Küçükbalçık, Bodrum-Yalıkavak'ta sarışın bir kadınla sarmaş dolaş şekilde görüldü. Kibariye’nin bu görüntülerin ardından eşini yeniden affedip affetmeyeceği merak ediliyor.