Kibariye’ye bir şok daha! Veto yedi

Kibariye’ye bir şok daha! Veto yedi

Eşi Ali Küçükbalçık’ın Lübnanlı bir kadınla aşk yaşadığı ve servetini kumarhanelerde bıraktığı geçtiğimiz günlerde magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Yaşanan bu olayları görmezden gelen usta sanatçı Kibariye'ye ailesinden veto geldi.

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Sahnelerin sevilen ismi Kibariye'nin, eşi Ali Küçükbalçık tarafından Lübnanlı D.O. isimli bir kadınla aldatıldığını 1 Mayıs 2018 tarihinde ortaya çıkarmıştık. Yaşanan bu aldatma olayını görmezden gelen ve 19 senelik eşini affeden Kibariye, bir şok daha yaşadı.

AİLESİ GÖRÜŞMEYİ KESTİ



Kendisine ihanet eden eşi Ali Küçükbalçık'ı affeden ünlü şarkıcı Kibariye, ailesinden veto yedi. Barışma kararını onaylamayan ailesi, Kibariye ile görüşmeyi kesti.

İhanet dedikodularının ardından eşi Ali Küçükbalçık'la İzmir'e tatile giden Kibariye'nin “Kocam bana ne zaman seni istemiyorum der, ben o zaman kaçar giderim” sözlerinin ailesini kızdırdığı öğrenildi.

MAKBULE TOKMAK: “UĞRAŞAMAM ONLARLA



Usta sanatçı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak yaşanan bu olaylarla alakalı Sözcü’den Ömercan Altay’a konuşmuştu: “Ben hiç bir şey bilmiyorum. Hastayım uğraşamam onlarla. Bu konulara beni dahil etmeyin olur mu annecim” ifadelerini kullanarak kibar bir şekilde kızı Kibariye hakkında yöneltilen sorulara yanıt vermek istemediğini belirtmişti.