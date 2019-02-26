Kıbrıs’ta Brezilyalı oryantalden dans şov

Kuzey Kıbrıs’ta Merit Royal Hotel ve Merit Crystal Cove Hotel’de tatillerini geçiren Ortadoğu ülkelerinden gelen konuklar için özel bir eğlence düzenlendi. Gecenin yıldızı Bezilyalı ünlü dansöz Daiane Vacaro oldu.

Uzun yıllar çok sevdiği oryantal dansını profesyonelce yapan ve özellikle Arap ülkelerinde önemli bir hayran kitlesi bulunan Daiane Vacaro, kıvrak danslarıyla büyük beğeni kazandı. Sahnede başladığı gösterisini konukların arasında devam ettiren Daiane Vacaro, hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Gecenin ikinci bölümünde ise, Ürdünlü şarkıcı Diana Karazon sahneye çıktı. Konuklarına eşsiz bir müzik ziyafeti yaşatan ve müzik yaşamına yaklaşık 20 albüm sığdıran şarkıcı, gece boyunca gösterdiği performans ile büyük alkış aldı. 2003 yılında Suriye'de ‘Süper Star El Arab' adlı programda birinci olduktan sonra şöhret basamaklarını hızla tırmanan Karazon, gecede en sevilen şarkılarını seslendirdi. ”Ensani ma binsak “,kazzeb aliyeh”ve “hebni dom “ gibi sevilen birçok şarkısını konuklarıyla hep birlikte seslendiren Karazon, sahnede yaklaşık 3 saat kaldı.

