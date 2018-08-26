Kıbrıs’ta Sıla izdihamı

Kıbrıs'ta sahne alan Sıla, yaklaşık 2 bin hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.

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Konserde akustik versiyonlarına da yer veren Sıla, 2 saatten fazla kaldığı sahnede toplam 30 parça seslendirdi. Sahneden seyircilerin Kurban Bayramı’nı kutlayan sanatçı, kalabalığa şarkılarına birlikte katılarak söylemelerini rica ederken şarkıların böyle daha anlamlı olacağını söyledi. “Hepinize güzel bir akşam geçirmeniz dileğiyle” sözleriyle dinleyicilerini selamlayan Sıla, daha sonra orkestrada yer alan 11 yol arkadaşı müzisyen dostlarını seyirciyle tanıştırdı. Cratos Premium Hotel yönetimi ve emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etti.

GECEYE ÖZEL 2 FARKLI KOSTÜM

Sıla, geceye özel olarak Prada ve Brandon Maxwell imzalarını taşıyan iki ayrı kostüm hazırlattı ve bunları giydi.

2 BİN KİŞİLİK VOKAL GRUBU

Sıla’nın şarkılarına, kendisini dinlemeye gelen 2 bin kişi adeta vokal yaptı.