Kılıbık filmi ne zaman çekildi? Kılıbık konusu ve oyuncuları…

Kılıbık filmi 1970 yılında izleyicilerle buluştu. Usta isim Kemal Sunal’ın başrolünde olduğu Kılıbık filmine dair detaylar şu şekilde…

KILIBIK KONUSU

Karısının sözünden çıkmayan Kamil evinden işine işinden evine , evde ise karısının dırdırını dinleyen ama hiç sesini çıkarmayan bir yapıya sahiptir..Kıt kanaat geçinmektedir.Ev kirasını dahi ödeyemez hale gelir. Ev sahibi Müslüm ise onu evden çıkması için zorlamaktadır.Her defasında mahkemeye verse dahi mahkemeyi kaybeder ve Niyazi isminde bir mafya babasına başvurur .Kanunsuz yollardan dolayı da olsa Kamil’i bir türlü evden çıkaramaz.. Kamil’in oğlu da Müslüm efendinin kızına aşıktır ama Müslüm efendi bu birlikteliğe karşıdır..Kızından uzaklaşması için kızını Kayseri’ye halasının yanına gönderir.Kamil bir gün bir yanlışlık sonucu Karabela isminde bir katil zannedilir ve durum böyle olunca karısı tarafından sayılmaya başlanır. Karısı artık çok iyi davranmaya başlar. Bir tek karısı değil mahallesindeki komşuları, esnaflar ev sahibi ve iş yerindeki müdürü herkes onun dönüşü ile adamımıza iyi davranmaya başlar. Tabi ki hapse giren adamımız hapiste de ağalar gibi davranılır ve koğuş ağası olur. Hal böyle olunca gerçek katil ortaya çıkmaya karar verir çünkü kendinin namı ile adamın bu kadar iyi bir hayat yaşamasını kıskanmıştır. Çok geçmeden gerçek katil teslim olur ve bütün gerçekler ortaya çıkar. İşte şimdi kamil için kötü günler başlar. Çünkü karısı dahil bütün herkes Kamili dışlamaya başlar. Bir zaman sonra Kamilin oğlu dayak yer ve artık Kamil’i kimse tutamaz kendisine yapılan hakaretlere göz yuman kamil şimdi oğlunu dövenlere bunun bedelini ödetecektir ve meydanda kamil oğlunu döven adamları linç eder ve kamil tekrar kahraman olur.

KILIBIK OYUNCULARI

Kemal Sunal

Kamil

Nevra Serezli

Mihrimah

Ali Şen

Müslüm

Sümer Tilmaç

Arabacı Niyazi

Sırrı Elitaş

Kara Bela

Günay Girik

Erol

Hüseyin Kutman

Kamil’in Patronu

Muzaffer Cıvan

Kasap Mehmet

Nevzat Açıkgöz

Marketçi Tahsin

Adem Taşay

Antrenör

Reha Yurdakul

Komiser

Gökhan Mete

Bakkal Halil

Yadigar Ejder

Niyazi’nin Adamı

İbrahim Kurt

Onyedi Bela Kadir

Giray Alpan

Niyazi’nin Adamı

İhsan Gedik

Leylek Kadri