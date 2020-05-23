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Kılıbık filmi ne zaman çekildi? Kılıbık konusu ve oyuncuları…
Kılıbık filmi ne zaman çekildi? Kılıbık konusu ve oyuncuları…
Kılıbık filmi yıllar önce çekilmesine rağmen izleyiciler tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Eğlenceli konusu ve komediye doyuran içeriğiyle Kılıbık filmine dair detaylar haberimizde...
Magazin 23 Mayıs 2020 - 15:57

Kılıbık filmi 1970 yılında izleyicilerle buluştu. Usta isim Kemal Sunal’ın başrolünde olduğu Kılıbık filmine dair detaylar şu şekilde…

KILIBIK KONUSU

Karısının sözünden çıkmayan Kamil evinden işine işinden evine , evde ise karısının dırdırını dinleyen ama hiç sesini çıkarmayan bir yapıya sahiptir..Kıt kanaat geçinmektedir.Ev kirasını dahi ödeyemez hale gelir. Ev sahibi Müslüm ise onu evden çıkması için zorlamaktadır.Her defasında mahkemeye verse dahi mahkemeyi kaybeder ve Niyazi isminde bir mafya babasına başvurur .Kanunsuz yollardan dolayı da olsa Kamil’i bir türlü evden çıkaramaz.. Kamil’in oğlu da Müslüm efendinin kızına aşıktır ama Müslüm efendi bu birlikteliğe karşıdır..Kızından uzaklaşması için kızını Kayseri’ye halasının yanına gönderir.Kamil bir gün bir yanlışlık sonucu Karabela isminde bir katil zannedilir ve durum böyle olunca karısı tarafından sayılmaya başlanır. Karısı artık çok iyi davranmaya başlar. Bir tek karısı değil mahallesindeki komşuları, esnaflar ev sahibi ve iş yerindeki müdürü herkes onun dönüşü ile adamımıza iyi davranmaya başlar. Tabi ki hapse giren adamımız hapiste de ağalar gibi davranılır ve koğuş ağası olur. Hal böyle olunca gerçek katil ortaya çıkmaya karar verir çünkü kendinin namı ile adamın bu kadar iyi bir hayat yaşamasını kıskanmıştır. Çok geçmeden gerçek katil teslim olur ve bütün gerçekler ortaya çıkar. İşte şimdi kamil için kötü günler başlar. Çünkü karısı dahil bütün herkes Kamili dışlamaya başlar. Bir zaman sonra Kamilin oğlu dayak yer ve artık Kamil’i kimse tutamaz kendisine yapılan hakaretlere göz yuman kamil şimdi oğlunu dövenlere bunun bedelini ödetecektir ve meydanda kamil oğlunu döven adamları linç eder ve kamil tekrar kahraman olur.

KILIBIK OYUNCULARI

Kemal Sunal
Kamil

Nevra Serezli
Mihrimah

Ali Şen
Müslüm

Sümer Tilmaç
Arabacı Niyazi

Sırrı Elitaş
Kara Bela

Günay Girik
Erol

Hüseyin Kutman
Kamil’in Patronu

Muzaffer Cıvan
Kasap Mehmet

Nevzat Açıkgöz
Marketçi Tahsin

Adem Taşay
Antrenör

Reha Yurdakul
Komiser

Gökhan Mete
Bakkal Halil

Yadigar Ejder
Niyazi’nin Adamı

İbrahim Kurt
Onyedi Bela Kadir

Giray Alpan
Niyazi’nin Adamı

İhsan Gedik
Leylek Kadri

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