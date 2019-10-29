‘Kılıç Timi’nden Atatürk bayraklı Cumhuriyet mesajı

SÖZCÜ, senaryosunu Süleyman Çobanoğlu'nun yazdığı, Osman Taşçı ile Şafak Bal'ın yönetip Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Gaye Turgut Evin, Müjde Uzman, Bahadır Buyruk, Doğan Bayraktar, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Hasan Elmas, Nazan Diper, Zerrin Sümer'den oluşan Savaşçı dizisinin Eskişehir'deki setine konuk oldu.

FOX ekranlarında dördüncü sezonuna başlayan Savaşçı ekibinin efsane Kılıç Timi, objektifimizin önünde Atatürk resimli Türk bayrağı açarak Cumhuriyetimizin 96. yıldönümü nedeniyle, cumhuriyet ve terör konularında şu ortak mesajı verdi:

“Dünyadaki jeopolitik konumu nedeniyle her zaman gıptayla izlenen bir ülke olmuştur Türkiye. Atatürk’ün kurduğu ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi ve ülkemizi kanımızın son damlasına kadar korumakta kararlıyız. Bu cumhuriyet kolay kazanılmadı. Ülke olarak birlik beraberlik içinde olduğumuz sürece terör belası da bir gün mutlaka sona erecektir.”



Bayrakla poz veren Savaşçı ekibi bir arada: Eltin Andaç Çam, Sarp Levendoğlu, Gaye Turgut Evin, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Hasan Elmas, Nazan Diper, Zerrin Sümer, Sahadır Buyruk ve Doğan Bayraktar.