Killa Hakan kimdir, kaç yaşında? Killa Hakan’ın asıl adı ne?

Killa Haskqan’ın lakabını İngilizce’de öldürücü anlamına gelen Killer sözcüğünün zamanla kaynaşması ile ortaya çıkan Killa kelimesinden almıştır. İşte Killa Hakan hakkında merak edilenler…
KİLLA HAKAN KİMDİR?
Asıl adı Hakan Durmuş olan Killa Hakan, 3 Mart 1973 tarihinde dünyaya gelmiştir. Ailesi 1960 yıllarında işçi olarak Almanya’ya göç etmiştir. Babası Ali Rıza Durmuş güreşçidir.
Killa Hakan Almanya Kreuzberg’te doğup büyümüş ve okumuştur. Getto hayat yaşayan Hakan sokaklarla erken yaşta tanışmış ve genç yaşlarında hapse girmiştir. Cezaevi yıllarında sürekli sözler yazmıştır.
Almanya’da Yabancı Rap yapmak yerine Türkçe Rap yapmış ve zamanla Avrupa’da isim yapmıştır.. Almanya’da sosyal işlerle uğraşan Killa Hakan, Avrupa’da Türkçe Rap Satmak ve Türkçe Dilini Avrupa’ya Tanıtmayı amaçladığını aktarmıştır.
Şarkılarında devamlı söylediği “36” sayısı; doğup, büyüdüğü Kreuzberg City’ nin posta kodu numarasıdır.