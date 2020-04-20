Killa Hakan kimdir? Killa Hakan nereli ve kaç yaşında?

İlk solo albümünü 2002 yılında çıkaran ve Türkçe Rap’i Avrupa’ya tanıtmayayı kendisine ilke edinen Killa Hakan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Killa Hakan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, albümleri…
KİLLA HAKAN KİMDİR?
Asıl adı Hakan Durmuş olan Killa Hakan, 3 Mart 1973 tarihinde Almanya Berlin'de dünyaya gelmiştir. Ailesi 1960 yıllarında işçi olarak Trabzon’dan Almanya’ya göç eden Killa Hakan'ın babası Ali Rıza Durmuş madalyaları olan milli güreşçidir.
Killa Hakan, Kreuzberg’de doğup, büyümüş ve okumuştur. Genç yaşlarda hapse girmiştir. Şarkılarında devamlı söylediği “36” sayısı; doğup ve büyüdüğü Kreuzberg City’nin posta kodu numarasıdır. Killa Hakan, aynı zamanda 36 Boys Çetesi’nin en eski üyelerinden biridir. 36 Boys çetesinde uzun süre yer alan Killa Hakan birçok olaya karışmış ve hapse girmiş, hayatının 2 yıl 9 ayını hapiste geçirmiştir. Hakan'ın mahlası olan Killa kelimesi ise, İngilizce Killer olan “katil” sözcüğünden gelmektedir.
Almanya’da Workshop’lar düzenleyerek gençlere Rap eğitimi veren ve aynı zamanda Türkçe Rap’i Avrupa’ya tanıtmaya çalışan nadir rapçilerden biri olan Killa Hakan'ın Ceza, Ezhel ve Ben Fero ile düet yaptığı “Fight Kulüp” isimli şarkısı Youtube'da en çok dislike alan rap şarkısı oldu.
Albümleri:
1997 – Mesaj
2002 – Çakallar
2003 – Rapüstad
2005 – Semt Semt Sokak
2007 – Kreuzberg City
2008 – Bomba Plak
2009 – Volume Maximum
2012 – Orijinal
2012 – Sabır
2104 – Son Mohakan
2014 – Gettoda Aşk
2018 – Killa Hakan
2109 – Figh Kulüp