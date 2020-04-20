Killa Hakan kimdir? Killa Hakan nereli ve kaç yaşında?

Killa Hakan, 1973 doğumludur. MTV Almanya kanalında 15 hafta boyunca Top 10 listesinde kalarak bir rekora imza atan Killa Hakan hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Killa Hakan nereli ve kaç yaşında?

İlk solo albümünü 2002 yılında çıkaran ve Türkçe Rap’i Avrupa’ya tanıtmayayı kendisine ilke edinen Killa Hakan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Killa Hakan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, albümleri…

KİLLA HAKAN KİMDİR?

Asıl adı Hakan Durmuş olan Killa Hakan, 3 Mart 1973 tarihinde Almanya Berlin'de dünyaya gelmiştir. Ailesi 1960 yıllarında işçi olarak Trabzon’dan Almanya’ya göç eden Killa Hakan'ın babası Ali Rıza Durmuş madalyaları olan milli güreşçidir.

Killa Hakan, Kreuzberg’de doğup, büyümüş ve okumuştur. Genç yaşlarda hapse girmiştir. Şarkılarında devamlı söylediği “36” sayısı; doğup ve büyüdüğü Kreuzberg City’nin posta kodu numarasıdır. Killa Hakan, aynı zamanda 36 Boys Çetesi’nin en eski üyelerinden biridir. 36 Boys çetesinde uzun süre yer alan Killa Hakan birçok olaya karışmış ve hapse girmiş, hayatının 2 yıl 9 ayını hapiste geçirmiştir. Hakan'ın mahlası olan Killa kelimesi ise, İngilizce Killer olan “katil” sözcüğünden gelmektedir.

Almanya’da Workshop’lar düzenleyerek gençlere Rap eğitimi veren ve aynı zamanda Türkçe Rap’i Avrupa’ya tanıtmaya çalışan nadir rapçilerden biri olan Killa Hakan'ın Ceza, Ezhel ve Ben Fero ile düet yaptığı “Fight Kulüp” isimli şarkısı Youtube'da en çok dislike alan rap şarkısı oldu.

Albümleri:

1997 – Mesaj

2002 – Çakallar

2003 – Rapüstad

2005 – Semt Semt Sokak

2007 – Kreuzberg City

2008 – Bomba Plak

2009 – Volume Maximum

2012 – Orijinal

2012 – Sabır

2104 – Son Mohakan

2014 – Gettoda Aşk

2018 – Killa Hakan

2109 – Figh Kulüp