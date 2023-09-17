Kim der ki yaşı 60
1991'deki 'Abone' albümüyle pop müzikte şöhreti yakalayan Yonca Evcimik, 60 yaşına bastı. Evcimik, doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Yonca Evcimik dün 60 yaşına girdi. Doğum gününü Instagram’da paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla kutlayan Evcimik “Yeni yaşa yeni fotoğraf. Hoş geldin 60. İyi ki doğmuşum. Hayallerimi gerçekleştirmiş, yenileri için enerji dolmuşum” notunu düştü.
Şarkıcının gönderisine binlerce yorum ve beğeni yağdı. Kenan Doğulu, Simge Sağın, Seray Sever, Yeşim Salkım, Müjde Uzman, Ozan Orhon gibi ünlü isimler de Evcimik’in yeni yaşını kutladı.
YONCA’NIN 10 SIRRI
Yonca Evcimik gençlik sırrını 10 maddede şöyle özetlemişti:
* Her gün 10 bin adım atıyor, yazları bir saat yüzüyorum.
* Yemekte ipin ucunu kaçırırsam ertesi gün az yiyorum.
* Bol bol su içiyorum.
* Negatif insanlardan kaçıyorum. Yoksa ömrümü yerler.
* Keyifli ortamlarda bulunuyorum.
* Arada Bodrum’daki ‘Yoncimik Cumhuriyeti’ dediğim evime kaçıyorum.
* Güzellik adına kozmetik ve teknolojik gelişmeleri takipteyim.
* Uykuma önem veriyorum.
* Makyaj yapmıyorum.
* İki şansım var: Bizde gençlik genetik ve minyonuz.