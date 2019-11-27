Kim Kardashian artık çıplak ve seksi paylaşımlar yapmama kararı aldı

Kim Kardashian çocukları için, çıplak poz vermekten vazgeçti. 'İleride çocuklarımın bu pozları görmesini istemiyorum' diyen Kardashian, artık sosyal medya hesaplarından seksi paylaşımlar yapmayacak...

Kim Kardashian denince akla büyük kalçaları, ince beli ve sosyal medya hesaplarından bol bol paylaştığı seksi fotoğraflar geliyor. Yıllardır vücudunu sergilemekten çekinmeyen Kardashian, bir karar aldı ve artık hiçbir şekilde yatarak, çıplak ya da seksi poz vermeyecek, paylaşmayacak…

“Çocuklarım yanımdayken Instagram’da ekranı kaydıramadığımı farkettim. Çünkü neredeyse her zaman arka planda bir çıplaklık var” diyen Kim Kardashian, bunda payının büyük olduğunu düşünüyor.

“Bir gün Beyaz Saray’da ertesi gün Instagram’da çılgın, bikinili bir fotoğrafımı paylaşıyorum. İleride çocuklarımın bu pozları görmesini istemiyorum. 2020 yılında daha az seksi olmaya çalışacağım” diyen ünlü TV şovu yıldızının, ABD Başkanı Trump’ın ‘Yatarak poz verme’ sözü üzerine böyle bir karar aldığı konuşuluyor…

