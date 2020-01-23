Kim Kardashian avukat olabilmek için telefon numarasını değiştirdi

Avukat bir babanın kızı olan Kim Kardashian, babasının yolundan gitmeye karar verdi. Son bir buçuk yıldır avukat olabilmek için Kaliforniya Eyaleti Barosu’na kaydolan ve 4 yıl boyunca haftada en az 18 saat çalışması gereken Kardashian, tüm dikkatini derslere ve işine verebilmek için bir karar aldı.

İlk iş olarak telefon numarasını değiştiren Kim, dört yıl boyunca arkadaşlarıyla minimum görüşeceğini söyledi ve “Dört sene boyunca işime odaklanmalıyım. Arkadaşlarım! Dört sene sonra dönmüş olacağım. Lüften beni bırakın işime odaklanayım” dedi… Kim, tüm ilgi alanlarının değiştiğini ve farklı bir yolculuğa çıkacağını da söyledi.



Kardashian’ın bu süre içinde, bir hukuk firması açmaya da hazırlandığı iddia edildi. Dış basında çıkan haberlere göre Kim, zorunlu stajını da kendi kurduğu firmada yapacak.