Kim Kardashian bin kişiye para verecek

Kim Kardashian bin kişiye para verecek

Kim Kardashian'dan takipçilerine nakit para hediyesi! Ünlü reality show yıldızı, sosyal medyadan, bin kişiye 500'er dolar hediye edeceğini duyurdu.

KKW Beauty markasının kurucusu ve Ermeni asıllı reality show yıldızı Kim Kardashian, bin şanslı kişiye 500’er dolar hediye edeceğini duyurdu.

40 yaşındaki Kardashian, Twitter’dan paylaştığı mesajında “Selam arkadaşlar! Yılın en mükemmel zamanı. Biliyorum 2020 çok zordu ve insanlar mücadele ediyor ve kiralarını nasıl ödeyeceklerine, tabağa nasıl yemek koyacaklarına ya da çocukları için ağacın altına nasıl hediye koyacaklarına dair endişe duyuyor. 1000 kişiye 500 dolar göndererek sevgiyi yaymak istiyorum” yazdı.

Kardashian’ın 500 dolar vermek için şartı ise belirlediği etiket ile yanıt yazmak oldu.

Ünlü yıldızın hayranları, binlerce mesaj yağdırdı.

Yazın güzellik şirketinden 200 milyon dolarlık hisse satan Kim Kardashian, ‘milyarder’ statüsüne ulaşmıştı. KKW Beauty adlı güzellik şirketindeki yüzde 20’lik hissesini Coty şirketine satan ünlü isim, bu satışla markasının değerini 1 milyar dolara çıkarmıştı.