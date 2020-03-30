Kim Kardashian, corona virüsü için 1 milyon dolar bağışladı

Çin’de başlayıp tüm dünyayı etkisi haline alan corona virüsü can almaya devam ederken, bir yandan da tedavi araştırmaları ve bağışlar da yüzleri güldürüyor. Son olarak Kim Kardashian, corona virüsü ile mücadele kapsamında 1 milyon dolar bağışta bulundu.



Salgın nedeniyle ekonomik güçlük çeken ailelere yardım edeceğin söyleyen Kardashian, Skims şirketi adına corona virüs salgınıyla mücadeleye destek olmak için Mother and Child adlı derneğe 1 milyon dolar bağışladı.