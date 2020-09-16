Kim Kardashian da boykot kampanyasına katıldı

Kim Kardashian da boykot kampanyasına katıldı

ABD'li yıldız Kim Kardashian West nefret, propaganda ve yanlış bilginin yayılmasını protesto için sosyal medya hesaplarını 24 saatliğine dondurma kararı aldı.

Instagram’da 188 milyondan fazla Facebook’ta da 30 milyon takipçisi bulunan Kim Kardashian sosyal medya boykotuna katıldı.

Kim Kardashian, dünkü açıklamasında şunları söyledi:

* Sosyal medyada paylaşılan yanlış bilgilerin seçimlerde önemli bir etkisi var ve demokrasimizi sekteye uğratıyor.

* Bu platformlar, Amerika’yı bölmek isteyen grupların nefret, propaganda ve yanlış bilgilerini yaymasına izin vermeye devam ederken oturup sessiz kalamam.

Kardashian West ve aralarında Leonardo DiCaprio, Sacha Baron Cohen, Jennifer Lawrence ve Katy Perry’nin de bulunduğu ünlüler, hesaplarını bir grup sivil toplum kuruluşu tarafından başlatılan #StopHateforProfit (Kâr İçin Nefreti Durdur) boykot kampanyası çerçevesinde durduruyor.

Şarkıcı Katy Perry de Instagram hesabında “Bu platformlar, nefret dolu yanlış bilgiler yayan gruplar ve paylaşımlara göz yumarken boş boş oturamam” ifadelerini kullandı.