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Kim Kardashian geri döndü! Bikinili pozları nefes kesti
Kim Kardashian geri döndü! Bikinili pozları nefes kesti
Bir süredir Kanye West ile olan evliliğinde sorunlar yaşayan Kim Kardashian, kelimenin tam anlamıyla geri döndü. Meksika'da bir fotoğraf çekimina katılan Kardashian'ın mini bikinisiyle verdiği pozlar nefes kesti.
Magazin 25 Ağustos 2020 - 10:51

ABD Başkanı olmak isteyen eşi Kanye West ile Kim Kardashian’ın evliliklerinde son dönemde kara bulutlar dolaşıyor. Geçen haftalarda eşinden boşanmak istediğini söyleyen West, Kardashian ile birlitke ilişkilerini düzeltmek için seyahate çıkmıştı.

Backgrid USA

Aralarındaki gerginliği düzeltmeye çalışan çift, Dominik Cumhuriyetine gitmişti. Ünlü çift tatilden döndükten sonra, Kardashian tek başına Meksika’ya gitti.

Backgrid USA

Bir fotoğraf çekimi için pembe bikini giyen kim kıvrımlarını sergiledi.

Backgrid USA

Kim Kardashian ve Kanye West’in ikisi taşıyıcı anneden olmak üzere 4 çocuğu bulunuyor. Kim karantina sürecinde çocuklarıyla ilgilenmekten kendine vakit ayıramadığını sıklıkla dile getiriyordu. Kim karantinadan çıktıktan sonra mümkün oldukça tatil yapmaya çalıştı.

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