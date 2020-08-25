Kim Kardashian geri döndü! Bikinili pozları nefes kesti

Bir süredir Kanye West ile olan evliliğinde sorunlar yaşayan Kim Kardashian, kelimenin tam anlamıyla geri döndü. Meksika'da bir fotoğraf çekimina katılan Kardashian'ın mini bikinisiyle verdiği pozlar nefes kesti.

ABD Başkanı olmak isteyen eşi Kanye West ile Kim Kardashian’ın evliliklerinde son dönemde kara bulutlar dolaşıyor. Geçen haftalarda eşinden boşanmak istediğini söyleyen West, Kardashian ile birlitke ilişkilerini düzeltmek için seyahate çıkmıştı.

Aralarındaki gerginliği düzeltmeye çalışan çift, Dominik Cumhuriyetine gitmişti. Ünlü çift tatilden döndükten sonra, Kardashian tek başına Meksika’ya gitti.

Bir fotoğraf çekimi için pembe bikini giyen kim kıvrımlarını sergiledi.

Kim Kardashian ve Kanye West’in ikisi taşıyıcı anneden olmak üzere 4 çocuğu bulunuyor. Kim karantina sürecinde çocuklarıyla ilgilenmekten kendine vakit ayıramadığını sıklıkla dile getiriyordu. Kim karantinadan çıktıktan sonra mümkün oldukça tatil yapmaya çalıştı.