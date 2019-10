Kim Kardashian, Greta Thunberg’i akşam yemeğine davet etti

Dört çocuk annesi Kim Kardashian, aktivist Greta Thunberg ile ilgili ilk kez konuştu. Ayrıca 16 yaşındaki aktivist Greta Thunberg için “Ne kadar da cesur ve güçlü bir genç kadın” yorumunu yaptı.

Çocuklarının da Thunberg ile tanışmasını isteyen ünlü isim, “Yetişkinlerin çok korktuğu konular hakkında ayağa kalkıp konuşması çok cesurca. Onun dürüstlüğü tam olarak ihtiyacımız olan şey” dedi. Reuters’e konuşan Kardashian, Greta Thunberg ile bir akşam yemeğine çıkma fikrine sıcak baktığını açıkladı ve “Onun ebeveynleri ile de konuşmak ve kızlarını nasıl cesaretlendirdiklerini görmek isterim. Acaba her zaman içinde olan bir şey miydi” şeklinde konuştu.

Greta Thunberg’i destekleyen ilk ünlü isim Kim Kardashian değil. Fatboy Slim de 1998 yılında yayınladığı hit şarkısı Right Here, Right Now’ı aktivist için remiksledi.

Eylül ayında İsveç’li aktivist Greta Thunberg, Birleşmiş Milletler’i çevreyi korumak için yeterli çaba göstermedikleri için suçlamış, sosyal medya kullanıcıları arasında da tartışma konusu olmuştu. Birleşmiş Milletler toplantısında “Hayallerimi ve çocukluğumu boş sözlerinizle çaldınız” şeklinde isyan etti. Ünlü müzisyen Fatboy Slim de bu konuşmasından bazı kısımları alıp şarkısına eklemişti.