Kim Kardashian henüz yeni bir aşk için hazır değil

Magazin dünyasının gözde çifti Kim Kardashian ve Kanye West bu yıl aldıkları boşanma kararıyla pek çok kişiyi şoke etti. Hatta, West’in boşanmaya bir süre sıcak bakmaması ve ayrılık kararından emin olan Kardashian’ı bekletmesi basına yansıyan haberler arasındaydı. Ancak ikili nihayet bir anlaşmaya varmayı başardı.

Ayrılık sonrası West’in de Kardashian’ın da sonraki ilişkileri ise ayrı bir merak konusu.

Hollywood Life’a konuşan Kardashian tarafından bir kaynağa göre; 40 yaşındaki ve 4 çocuk sahibi Kardashian, henüz birileriyle görüşmeye hazır değil: “Kendini işine ve çocuklarına veriyor.”

TALİPLERİ ÇOK

Başka bir kaynağın Page Six’e yaptığı açıklamara göre ise oyunculardan sporculara, milyarder CEO’lardan kraliyet ailesi üyelerine kadar pek çok isim Kardashian ile iletişime girebilmek için ortak tanıdıklarına ulaşıyor. Ayrıca DM aracılığıyla Kardashian’a ulaşmaya çalışanlar da var.

Bu arada 43 yaşındaki West ise bir sonraki ilişkisi için çıtayı şimdiden yükseltiyor. Bir kaynağın geçen ay Page Six’e verdiği demeçte, “Ünlü rapçi sanatçı ve yaratıcı bir kişilik arıyor ve birbirleriyle aynı dili konuşabilmeyi umuyor” dedi.

Kardashian; West ile boşanarak, Damon Thomas ve Kris Humphries’in ardından üçüncü evliliğinin de sonuna gelmiş oldu.

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