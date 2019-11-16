Kim Kardashian herkesten böyle özür diledi

Dört çocuk annesi Kim Kardashian’ın kadınlara yönelik hazırlanan vücut şekillendirici iç giyim koleksiyonu SKIMS büyük ilgi görmüştü. Piyasaya sürdüğü her ürünün kısa sürede stoklarının tükenmesinden şikayetçi olan hayranlarına müjdeyi yoga pozuyla vermeyi tercih etti.
Kardashian, Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafla ürünlerin yeniden stoklara geleceği tarihi vererek takipçilerini heyecanlandırdı. Fit görüntüsüyle dikkat çeken Kardashian, 150 milyon kullanıcısından, uzun süre beklettikleri için özür dilemeyi de ihmal etmedi.
Ünlü isim, sene başında vücut şekillendirici serisini Kimono ismiyle çıkartmayı istemiş fakat takipçilerinden gelen yoğun eleştiriye maruz kalınca marka ismini değiştirmişti. Japonların ulusal giysisini aşağıladığı yönündeki eleştirilerin ardından marka adı SKIMS oldu.