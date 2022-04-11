Kim Kardashian, ikinci seks kasetinin yayınlanmasını engellemek için harekete geçti

Kim Kardashian'ın bir dönem birlikte olduğu şarkıcı Ray J ile çektiği seks kasetinin devamının olduğu ve Kardashian'ın bunların sızmasını önlemek için harekete geçtiği belirtildi. Daha önce de Kanye West, bizzat Ray J'nin elinden kaseti aldığını öne sürmüş, eski karısı için 'Bana çok şey borçlu' demişti.

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Kim Kardashian’ın bir dönem birlikte olduğu şarkıcı Ray J ile çektiği seks kaseti, çekildikten beş yıl sonra internete sızdırılmıştı. O kasetin devamının olduğu ve yayınlanmasını Kardashian’ın eski eşi Kanye West’in engel olduğu öne sürülmüştü.

Bugün ise, İngiliz The Sun gazetesi, Kim Kardashian’ın Ray J ile çektiği seks kasetinin ikincisinin yayınlanmasını engellemek için harekete geçtiği ortaya çıktı. Reality şov yıldızının görüntülerin sızmasını engellemek için avukatlar tuttuğu belirtildi.

.The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, “Kim, Ray J’nin birlikte başka kasetlere sahip olduğunu biliyor ve bunları engellemek için harekete geçti.” dedi.

‘ONA EN BÜYÜK İYİLİĞİ YAPTIM VE KASETİ GERİ ALDIM’

Reality şov programının 2007'de yayınlanan ilk bölümünde, 41 yaşındaki Kardashian şarkıcı sevgilisiyle birlikte olduğu dönemde çektikleri yatak odası videosu hakkında konuşmuş, videoyu kendi isteğiyle çektiğini söylemişti.

44 yaşındaki Kanye West, Jason Lee’nın Hollywood Unlocked adlı sohbet programına konuk olduğu sırada, “Ona en büyük iyiliği yaptım ve kaseti geri aldım” demişti. “O gece gittim ve Ray J’den içinde seks görüntülerinin olduğu dizüstü bilgisayarı kendim aldım” diyen West, bilgisayarı Kardashian’a teslim ettiğinde yıldızın çok rahatladığını ve sevinçten gözyaşlarına boğulduğunu anlatmıştı.

KARDASHİAN YALANLAMIŞTI

Ertesi gün, Kardashian ikinci bir seks kaseti olduğu ifadelerini yalanladı. Kardashian’ın sözcüsü, People dergisine verdiği demeçte kasette cinsel bir görüntünün yer almadığını belirtmiş, ‘Kim, var olan yeni bir ikinci kaset olmadığına olan inancında kararlı. 20 yıl sonra, gerçekten bir anne, girişimci ve adalet reformu savunucusu olarak yapmaya devam ettiği olumlu şeylere odaklanarak bu bölüm hakkında konuşmak istemiyor.” demişti.

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