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Kim Kardashian ilk evliliğini uyuşturucu etkisi altında yaptığını açıkladı
Kim Kardashian ilk evliliğini uyuşturucu etkisi altında yaptığını açıkladı
TV şovu yıldızı ve kozmetik markası sahibi Kim Kardashian, ilk eşi Damon Thomas ile uyuşturucu etkisi altında evlendiğini açıkladı.
Magazin 26 Kasım 2018 - 11:07

Kim Kardashian, ailesi ile birlikte yaptıkları TV şovu Keeping Up adlı programda herkesi şaşırtan bir itirafta bulundu. Geçmişe dair yapılan bir konuşma esnasında 2000 yılında şarkı yazarı Damon Thomas ile uyuşturu etkisi altında evlendiğini itiraf etti: “Uyuşturucu hap etkisindeyken evlendim. O dönem ilk kez kullanmıştım.”

Kim Kardashian şu an şarkıcı ve moda tasarımcısı Kanye West ile evli...

Kim Kardashian şu an şarkıcı ve moda tasarımcısı Kanye West ile evli…

Kim Kardashian ayrıca ilk sevgilisi Ray J ile 2007 yılında internette yayınlanan seks kasedinin de yine uyuşturucu etkisi altındayken çekildiğini söyledi… “Ergenliğimin son dönemlerinde asiydim. Artık öyle değilim. Hala eğlenebiliyorum ama sapkın değilim” diyen Kardarhian’ın uyuşturucu kullanmasını açıklaması ise tepki çekti ve bu durum hayranları tarafından ‘İğrenç’ olarak yorumlandı…

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