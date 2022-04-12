Kim Kardashian, Instagram’da sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı

Komedyen Pete Davidson'la (28) yeni birlikteliğe yelken açan Kim Kardashian (41) ilk kez sevgilisiyle paylaşımda bulundu.

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Kanye West ile sekiz yıllık evliliğini geçen aylarda noktalayan Kim Kardashian’dan sevgilisi komedyen Pete Davidson’la ilk paylaşım geldi.

Davidson’la çıktığı akşam yemeğinde poz veren ünlü yıldız, o kareyi de 299 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı.

Kardashian, Davidson’la fotoğrafını, “Gece atıştırmalığı…” notuyla paylaştı.

“ÇOK HUZURLUYUM”

Kim Kardashian geçen günlerde verdiği bir röportajda Pete Davidson ile birlikteliği için çok mutlu ve huzurlu olduğunu söylemişti.

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