Kim Kardashian, Kanye West’in hallerinden memnun değil

Kim Kardashian, son zamanlarda kendini dine adayan kocası Kanye West'in akıl sağlığını kaybetmesinden endişe ediyor. Kardashian, eşini 7 gün 24 saat gözlemleyecek bir psikiyatr ekibi kurdu.

Son dönemlerde Kim Kardashian ve Kanye West arasında bazı anlaşmazlıkların olduğu iddia ediliyor. Çünkü West, kendini dine adadı ve artık Kim’in kıyafetlerine dahi karışmaya başladı. Hatta daha önce Kim’in Met Gala’da giyeceği kıyafet yüzünden tartıştıkları video gündemdeki sıcaklığını koruyor.

Radaronline sitesinin yaptığı habere göre, Hollywood’un en gösterişli çiftlerinden biri olan Kim Kardashian ile Kanye West’in evliliği, son zamanlarda Kanye’nin dengesiz hareketleri nedeniyle çalkalanmaya başlamış. Kanye’nin değişken ruh haliyle başa çıkmaya çalışan ve eşinin akıl sağlığını kaybetmesinden korkan Kim Kardashian, bir psikiyatr ordusuyla anlaşmış. Bu ekip 7/24 Kanye’yi takip edecek ve herhangi bir yanlış durumda Kim’i uyaracaklar.

Meryem Ana’nın hayatının konu edildiği Mary adlı bir opera sahneleyecek olan Kanye West’in, kendini tamamen gümüş rengine boyaması ve yine gümüş rengi giyinmesi de bardağı taşıran son damla olmuş. Kim, eşi Kanye’nin kendisini bir genç kız gibi dizginlemeye çalışmasından da oldukça rahatsızmış.