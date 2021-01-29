Kim Kardashian, Kanye West’ten boşanma planını yaptı

ABD’de reality şov programıyla üne kavuşan Kim Kardashian ve rap şarkcısı eşi Kanye West, bir süredir boşanma haberleriyle gündemde yer alıyor. Şimdiye kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan çift hakkında hemen hemen her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.

Bu kez de Kim Kardashian’ın hem kendisi hem de Kanye West için adil olan bir boşanma anlaşması hazırlamak için mali danışmanlarla konuştuğu öne sürüldü.

40 yaşındaki Kardashian’ın 2.2 milyar dolarlık servetin paylaşımında tüm ailesi için adil olacak bir çözüm bulmak üzere mali müşavirlerle görüştüğü bildirildi.

Us Weekly’ye konuşan bir kaynak, “Kim, Kanye’nin tüm finans kaynaklarını ve mülklerini bölünmeye hazır hale getirdi, bu herkes için çok adil bir anlaşma. Kim, resmi olarak davayı açtığı zaman her şey hazır durumda olacak” dedi.

Ünlü çiftin evliliği, geçen yıl Kanye’nin Twitter’da Kim ve annesi hakkında yazdıklarından sonra sarsılmıştı. Kim o zaman bu durumun Kanye’nin bipolar bozukluğundan kaynaklığını açıklamıştı.

2014 yılında evlenen çiftin 4 çocuğu var.

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